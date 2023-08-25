Резкое похолодание до +7 градусов прогнозируют в Ростовской области на выходных

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Синоптики предупредили о похолодании в Ростовской области в конце текущей недели. В пятницу, 25 августа, в регионе будет облачно. Осадков при этом не ожидается. Температура воздуха днем в среднем составит +25 градусов, а ночью — +14.
На выходных дождей также не прогнозируется. Однако температура воздуха днем упадет до +23 градусов, а ночью — до +13. На севере Ростовской области при этом может похолодать и до +7.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области.