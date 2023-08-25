rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Резкое похолодание до +7 градусов прогнозируют в Ростовской области на выходных

Резкое похолодание до +7 градусов прогнозируют в Ростовской области на выходных

25 августа 2023, 14:05
Фото: pxhere.com
Резкое похолодание до +7 градусов прогнозируют в Ростовской области на выходных
В последние выходные лета в Ростовской области ожидается похолодание до +7 градусов, предупреждают синоптики.

Синоптики предупредили о похолодании в Ростовской области в конце текущей недели. В пятницу, 25 августа, в регионе будет облачно. Осадков при этом не ожидается. Температура воздуха днем в среднем составит +25 градусов, а ночью — +14.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе
Узнать подробнее

На выходных дождей также не прогнозируется. Однако температура воздуха днем упадет до +23 градусов, а ночью — до +13. На севере Ростовской области при этом может похолодать и до +7.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области жители жалуются на нашествие слизней в августеРезкое ухудшение погоды с ливнями и градом ожидается в Ростовской областиРостовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров
#Новости#Виктория Прутковская#Ростовская область#Погода в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области дорогу завалило курятиной, а депутаты проверяют цены на бензин
Сегодня, 14:23
Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты
Сегодня, 14:23
В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономить
Сегодня, 12:45
Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области
Сегодня, 10:03
Стало известно, жители каких регионов России чаще всего переезжают в Краснодар
Сегодня, 14:12
Активисты прошли по улицам Ростова мусорным демаршем
Сегодня, 10:10