Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине

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Напомним, что в Тверской области рухнул самолет, в котором мог находиться Пригожин. Его имя числится в списках пассажиров, опубликованных Росавиацией.
Несмотря на то, что официальная информация о гибели Пригожина отсутствует, в Ростове сделали стихийный мемориал. Он расположен возле здания цирка, где повесили его фотографию.
Теперь горожане рассказали, что здесь зажгли свечи и приносят сюда цветы. Хотя некоторые пользователи в комментариях усомнились, что Пригожин погиб.
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