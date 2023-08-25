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Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине

Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине

25 августа 2023, 05:00
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине
Жители Ростова-на-Дону принесли цветы к стихийному мемориалу в честь Евгения Пригожина, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Напомним, что в Тверской области рухнул самолет, в котором мог находиться Пригожин. Его имя числится в списках пассажиров, опубликованных Росавиацией.

Несмотря на то, что официальная информация о гибели Пригожина отсутствует, в Ростове сделали стихийный мемориал. Он расположен возле здания цирка, где повесили его фотографию.

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Теперь горожане рассказали, что здесь зажгли свечи и приносят сюда цветы. Хотя некоторые пользователи в комментариях усомнились, что Пригожин погиб.

Читайте также о том, как рухнул самолет Пригожина и какая была реакция в Ростовской области.

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