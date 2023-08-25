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Ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке

Ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке

25 августа 2023, 04:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону два человека избивали мужчину в парке, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Происшествие случилось в парке Строителей в районе Буденновского и Варфоломеева. В вечернее время произошел конфликт, в ходе которого два посетителя наносили удары по мужчине.

Пострадавший упал на землю и никак не сопротивлялся, в это время оппоненты пытались ему что-то объяснить. В конфликт никто не вмешивался.

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При этом один из очевидцев все заснял на видео и опубликовал в Сети. Другие предположили, что оператором была девушка, поэтому никак не стала вмешиваться.

Фото: Это Ростов в ТГ

«Слышно, что они его домой тащат, может быть, это их родной сын и брат или еще что-то. Мужчина повторяет, чтобы он шел домой», — заявили ростовчане.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области двое жителей избили и ограбили пенсионера МВД.

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