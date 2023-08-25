Ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Происшествие случилось в парке Строителей в районе Буденновского и Варфоломеева. В вечернее время произошел конфликт, в ходе которого два посетителя наносили удары по мужчине.
Пострадавший упал на землю и никак не сопротивлялся, в это время оппоненты пытались ему что-то объяснить. В конфликт никто не вмешивался.
При этом один из очевидцев все заснял на видео и опубликовал в Сети. Другие предположили, что оператором была девушка, поэтому никак не стала вмешиваться.
«Слышно, что они его домой тащат, может быть, это их родной сын и брат или еще что-то. Мужчина повторяет, чтобы он шел домой», — заявили ростовчане.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области двое жителей избили и ограбили пенсионера МВД.