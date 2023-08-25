Самокатчик раздавил пятимесячного щенка на Пушкинской в Ростове

Житель Ростова рассказал, что его пятимесячный щенок породы мальтипу погиб под колесами самоката на улице Пушкинской. Инцидент произошел вечером 23 августа. В тот день ростовчанин вместе с родными и псом гуляли в центре города. Щенок был в шлейке и поводке и шел в двадцати сантиметрах от хозяйки. В этот момент на полной скорости по улице промчался самокатчик. Он передавил собаку и уехал.