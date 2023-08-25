Самокатчик раздавил пятимесячного щенка на Пушкинской в Ростове

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Житель Ростова рассказал, что его пятимесячный щенок породы мальтипу погиб под колесами самоката на улице Пушкинской. Инцидент произошел вечером 23 августа. В тот день ростовчанин вместе с родными и псом гуляли в центре города. Щенок был в шлейке и поводке и шел в двадцати сантиметрах от хозяйки. В этот момент на полной скорости по улице промчался самокатчик. Он передавил собаку и уехал.
Хозяин щенка обращает внимание, что они находились в пешеходной зоне. Самокатчик же промчался там, проигнорировав выделенную для него полосу.
Ростовчанин уже обратился в полицию по факту произошедшего, однако там делом пока не занимаются.
«Узнать данные самокатчика очень легко. Но эта фирма „Юрент“ говорит: „Нам тоже нужен официальный запрос“. А мы не можем из-за халатности работы отделения полиции №3 сделать запрос», — приводит слова хозяина собаки Don Mash.
В полиции корреспонденту RostovGazeta заявили, что полицейские проводят проверку по факту инцидента, после которого примут процессуальное решение. Установлена ли личность самокатчика, сбившего щенка, там уточнять не стали.
Ранее самокатчик на полной скорости сбил женщину на Большой Садовой в Ростове.