Советы психолога: как сопротивляться трендам и ненужным покупкам

Также эксперт рекомендует разработать свой собственный алгоритм для принятия решения о покупке. Например, можно добавить товар в корзину на площадке для онлайн-покупок и подождать некоторое время перед тем, как совершить покупку. Если товар был навязан рекламой и нет острой необходимости его приобретать, то он останется в корзине. Это поможет избежать импульсивных покупок.