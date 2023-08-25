Советы психолога: как сопротивляться трендам и ненужным покупкам

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Сначала нужно понять, зачем вам нужен этот товар и какая у вас причина его покупки, пишет ИА RuNews24.ru. Затем стоит проанализировать рынок и сравнить цены и функциональные возможности товара у разных продавцов, по совету Шуваловой.
Также эксперт рекомендует разработать свой собственный алгоритм для принятия решения о покупке. Например, можно добавить товар в корзину на площадке для онлайн-покупок и подождать некоторое время перед тем, как совершить покупку. Если товар был навязан рекламой и нет острой необходимости его приобретать, то он останется в корзине. Это поможет избежать импульсивных покупок.
Текущие модные тенденции помогают нам быть более осознанными в отношении вещей. Но что делать, если мода на минимализм сменится на моду «дорого — богато»? Как быть в таком случае?
По словам Шуваловой, если человек подвержен сезонным и импульсивным покупкам, это может свидетельствовать о несформированности его вкусов и представлений. В некоторых случаях такое поведение может быть обусловлено инфантилизмом или высокой тревожностью. Нерациональные покупки могут быть попыткой компенсировать эти состояния.