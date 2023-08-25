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Стали известны обстоятельства ДТП, при котором автобус сбил 19-летнюю девушку

Стали известны обстоятельства ДТП, при котором автобус сбил девушку в Краснодаре

25 августа 2023, 20:11
Фото: t.me/chpkrasnodara
Стали известны обстоятельства ДТП, при котором автобус сбил 19-летнюю девушку
В Краснодаре 24 августа водитель автобуса сбил девушку, которая переходила дорогу в положенном месте. В результате аварии, пострадавшего пешехода доставили в больницу с травмами. Сотрудница УМВД РФ по Краснодару Екатерина Янковская рассказала RostovGazeta о деталях ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 1 Мая в Пашковском микрорайоне. Девушка пересекала дорогу по зебре, однако движущийся навстречу автобус, не притормозив перед переходом, сбил пешехода на скорости, после чего девушку отбросило аж на несколько метров.

Пользователи социальных сетей 24 августа активно разыскивали родителей пострадавшей. Сейчас девушка находится в Краевой больнице (ЗИП) в стабильном состоянии.

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«Водитель автобуса, двигаясь по улице 1 Мая со стороны улицы 40-лет Победы в сторону улицы Черкасской, допустил наезд на молодую девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 19-летняя местная жительница, которая была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УВД по Краснодару.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему электросамокаты часто становятся участниками ДТП на Кубани.

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