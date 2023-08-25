Стали известны обстоятельства ДТП, при котором автобус сбил девушку в Краснодаре

«Водитель автобуса, двигаясь по улице 1 Мая со стороны улицы 40-лет Победы в сторону улицы Черкасской, допустил наезд на молодую девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 19-летняя местная жительница, которая была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УВД по Краснодару.