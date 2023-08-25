Стало известно, жители каких регионов России чаще всего переезжают в Краснодар

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Всего пару лет назад в краевой столице можно было часто встретить жителей северных частей России, например, приезжие из Архангельской, Магаданской, Мурманской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Со временем северяне при переезде стали предпочитать Краснодару Сибирь из-за изменения климата.
«В настоящее время увеличилось количество покупателей из Крыма, Казахстана, из Сочи, Красноярска и с Дальнего Востока. И из-за небезопасной обстановки в этом году увеличилось количество обращений из Курской и Белгородской областей. Также благодаря выдаче жилищных сертификатов, произошел большой приток жителей Херсона и области», — прокомментировал эксперт.
Ранее RostovGazeta разбиралась, почему жильё в Сочи такое дорогое.