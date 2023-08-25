rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Жители каких регионов России чаще всего переезжают в Краснодар?

Стало известно, жители каких регионов России чаще всего переезжают в Краснодар

25 августа 2023, 14:12
Фото: Ален Катин/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Жители каких регионов России чаще всего переезжают в Краснодар?
Столица Кубани не перестаёт принимать приезжих со всех уголков России, несмотря на то, что численность населения Краснодара уже перевалила за 1,3 миллиона человек. Риелтор Ирина Дробот рассказала RostovGazeta, из каких городов чаще приезжают в Краснодар.

Всего пару лет назад в краевой столице можно было часто встретить жителей северных частей России, например, приезжие из Архангельской, Магаданской, Мурманской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Со временем северяне при переезде стали предпочитать Краснодару Сибирь из-за изменения климата.

«В настоящее время увеличилось количество покупателей из Крыма, Казахстана, из Сочи, Красноярска и с Дальнего Востока. И из-за небезопасной обстановки в этом году увеличилось количество обращений из Курской и Белгородской областей. Также благодаря выдаче жилищных сертификатов, произошел большой приток жителей Херсона и области», — прокомментировал эксперт.

Ранее RostovGazeta разбиралась, почему жильё в Сочи такое дорогое.

Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
Эколог Голубитченко рассказал, в каком водном состоянии находится сейчас река КубаньВ «ЛизаАлерт» рассказали, из-за чего чаще всего пропадают дети на КубаниПсихолог Владыкина объяснила, почему в Краснодарском крае стало много нудистов
#Общество#Крым#Краснодарский край#Краснодар#Белгородская область#Сочи#Новости Краснодара#Последние новости Кубани на сегодня#София Дибияева#Недвижимость в Краснодаре
Подпишитесь
В Ростовской области дорогу завалило курятиной, а депутаты проверяют цены на бензин
Сегодня, 14:23
Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты
Сегодня, 14:23
В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономить
Сегодня, 12:45
Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области
Сегодня, 10:03
Активисты прошли по улицам Ростова мусорным демаршем
Сегодня, 10:10