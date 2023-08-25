Стало известно, жители каких регионов России чаще всего переезжают в Краснодар

Всего пару лет назад в краевой столице можно было часто встретить жителей северных частей России, например, приезжие из Архангельской, Магаданской, Мурманской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Со временем северяне при переезде стали предпочитать Краснодару Сибирь из-за изменения климата.