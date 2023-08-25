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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Строительный кран рухнул на легковушку в Октябрьском районе Ростова

Строительный кран рухнул на легковушку в новом жилом районе Ростова

25 августа 2023, 15:20
Фото: pxhere.com
Строительный кран рухнул на легковушку в Октябрьском районе Ростова
В Ростове строительный кран упал на легковое авто в Октябрьском районе, сообщают в соцсетях очевидцы.

В Октябрьском районе Ростова башенный кран упал на легковое авто. Машина была припаркована недалеко от стройплощадки нового жилого района. На фото с места событий видно, что капот машины превратился в груду металла.

По какой причине кран упал на машину, пока неизвестно. Официальной информации о пострадавших также пока не поступало.

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Строительный кран рухнул на легковушку в Октябрьском районе РостоваСтроительный кран рухнул на легковушку в Октябрьском районе Ростова
Строительный кран рухнул на легковушку в Октябрьском районе Ростова
Фото: ВК Это Ростов!

Подробности происшествия уточняются.

Ранее на Северном в Ростове башенный кран рухнул на стройплощадке детского сада.

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