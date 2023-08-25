Строительный кран рухнул на легковушку в новом жилом районе Ростова

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В Октябрьском районе Ростова башенный кран упал на легковое авто. Машина была припаркована недалеко от стройплощадки нового жилого района. На фото с места событий видно, что капот машины превратился в груду металла.
По какой причине кран упал на машину, пока неизвестно. Официальной информации о пострадавших также пока не поступало.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее на Северном в Ростове башенный кран рухнул на стройплощадке детского сада.