Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Месяц назад украинская ракета упала в центре Таганрога. В результате инцидента значительно разрушилось здание местного художественного музея — у него обвалилась одна из стен. Также пострадали некоторые предметы искусства, находившиеся внутри.
Сейчас музей решил организовать экскурсию к месту падения ракеты. Там пишут, что у всех желающих появится «возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия её удара».
Мероприятие состоится 28 августа в 12.00. Однако особо впечатлительных и детей до 14 лет попросили воздержаться от посещения экскурсии.
Ранее сообщалось, что Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога.