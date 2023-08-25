Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты

Сейчас музей решил организовать экскурсию к месту падения ракеты. Там пишут, что у всех желающих появится «возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия её удара».