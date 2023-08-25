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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты

Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты

25 августа 2023, 14:23
Фото: donland.ru
Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты
Таганрогский художественный музей решил организовывать экскурсии на место падения украинской ракеты, сообщает пресс-служба учреждения.

Месяц назад украинская ракета упала в центре Таганрога. В результате инцидента значительно разрушилось здание местного художественного музея — у него обвалилась одна из стен. Также пострадали некоторые предметы искусства, находившиеся внутри.

Сейчас музей решил организовать экскурсию к месту падения ракеты. Там пишут, что у всех желающих появится «возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия её удара».

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Мероприятие состоится 28 августа в 12.00. Мероприятие состоится 28 августа в 12.00.
Мероприятие состоится 28 августа в 12.00.
Фото: artmuseumtgn.ru

Мероприятие состоится 28 августа в 12.00. Однако особо впечатлительных и детей до 14 лет попросили воздержаться от посещения экскурсии.

Ранее сообщалось, что Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога.

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