«Территорию Mixx» Tele2 в Ростове-на-Дону посетили более 4,5 тысяч человек

Пространство отражало идею популярного продукта Tele2 — мультиподписки Mixx, которая представляет собой коллекцию полезных сервисов. Подключая ее, каждый клиент может собрать набор опций, который подходит именно ему. В креативном пространстве также было представлено широкое разнообразие форматов на выбор: кинопоказы, лекции, мастер-классы, занятия спортом, автограф-сессии, DJ-сеты и караоке-баттл. Каждый посетитель мог составить индивидуальное расписание, которое позволяло получить максимум впечатлений. При этом все события были доступны для посещения бесплатно и не требовали предварительной регистрации.