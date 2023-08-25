«Территорию Mixx» Tele2 в Ростове-на-Дону посетили более 4,5 тысяч человек

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«Территория Mixx», летняя площадка, созданная Tele2 и ставшая местом притяжения и насыщенного досуга ростовчан и гостей города, завершила свою работу. На протяжении трех недель с 4 по 24 августа здесь ежедневно проводились разнообразные развлекательные и образовательные активности. Площадку посетили более 4,5 тысяч человек.
Пространство отражало идею популярного продукта Tele2 — мультиподписки Mixx, которая представляет собой коллекцию полезных сервисов. Подключая ее, каждый клиент может собрать набор опций, который подходит именно ему. В креативном пространстве также было представлено широкое разнообразие форматов на выбор: кинопоказы, лекции, мастер-классы, занятия спортом, автограф-сессии, DJ-сеты и караоке-баттл. Каждый посетитель мог составить индивидуальное расписание, которое позволяло получить максимум впечатлений. При этом все события были доступны для посещения бесплатно и не требовали предварительной регистрации.
Параллельно на площадке функционировал коворкинг — здесь можно было отдохнуть, поработать и зарядить гаджет. Удобное пространство открывало свои двери ежедневно и было особенно востребовано в дневные часы будних дней.
За время работы «Территории Mixx» зрители смогли увидеть 37 картин с высоким рейтингом. В расписании были мультфильмы и киноленты разных жанров: детективы, романтические комедии, приключенческое и семейное кино. Самыми посещаемыми показами стали ленты «Прекрасная эпоха», «Паразиты» и «Джентльмены».
Большое внимания ростовчан привлекли лекции «Два Говарда. На заре литературы ужасов» Андрея Васько, «Пабло Пикассо» Полины Касперович и «Испанский язык. Слушай и говори» Веры Колосовой. Среди других мероприятий наиболее востребованными оказались встреча «Детская безопасность без нравоучений и запугивания», которую провела Эльвира Найминова, обучающий мастер-класс «Сила голоса» Дарьи Поздняковой и «Караоке-баттл» Елены Чолахян.
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