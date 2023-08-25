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Updated Сегодня, 14:17

Центробанк объяснил высокие цены на мясо в Ростовской области

Центробанк объяснил высокие цены на мясо в Ростовской области

25 августа 2023, 14:15
Фото: pxhere.com
Центробанк объяснил высокие цены на мясо в Ростовской области
В Ростовской области увеличение годовой инфляции, с 3,47% в июне до 4,29% в июле, повлияло на рост цен мясной продукции, — сообщает Южное ГУ Банка России.

По данным ЦБ, причина подорожания в текущем ослаблении рубля — животноводам пришлось увеличить расходы на импортные кормовые добавки и оборудование. Кроме того, доля продукции птицефабрик на прилавках уменьшилась, так как, некоторым регионам-поставщикам пришлось снизить производство из-за птичьего гриппа.

Это, в свою очередь, повлияло на затраты мясокомбинатов и производителей полуфабрикатов на сырье. Отмечается рост цен на фарш и мясную продукцию, такую как, пельмени, манты и равиоли.

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В целом, инфляция на Дону закрепилась с общим показателем по России в 4,30%, но, сложилась ниже показателя Южного федерального округа, там годовая инфляция на продовольственные товары составила 4,60%.

Ранее ростовский колбасный завод «Тавр» заявил, что снизит количество говядины в своей продукции ради экономии.

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