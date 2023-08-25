Туристический поезд «Бобренок» начнет курсировать с остановкой у села Никольское

Поезд стартует со станции Воронеж-1 в 09:10 и прибывает на о. п. 14 км в 10:49, а на станцию Хава — в 11:06. В обратный путь «Бобренок» отправляется со станции Хава в 14:12, совершая остановку на о. п. 14 км в 14:29. Прибытие состава в Воронеж — в 16:03.