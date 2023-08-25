В Госавтоиспекции назвали самые распространенные причины ДТП в Сочи

«Также одной из основных причин ДТП на дорогах Сочи является неосторожность детей. За последние полгода зарегистрировано 11 ДТП, в которых получили ранения 11 детей. Часто несовершеннолетние переходят проезжую часть не в положенном месте, а также в зоне видимости пешеходного перехода, но не по самой зебре», — уточнил Александр Кислов.