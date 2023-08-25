В Госавтоиспекции назвали самые распространенные причины ДТП в Сочи

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
На первый взгляд может показаться, что всему виной невнимательность водителей, однако проблема намного глубже. Игнорирование простых правил дорожного движения может привести к большой трагедии.
Так, по словам эксперта, самой частой причиной ДТП является несоответствие скорости конкретным условиям движения. К нарушению скоростного режима прибавляется и выезд на встречную полосу, что в совокупности усугубляет последствия аварий и приводит к тяжёлым травмам из-за сильных ударов и столкновений .
«Также одной из основных причин ДТП на дорогах Сочи является неосторожность детей. За последние полгода зарегистрировано 11 ДТП, в которых получили ранения 11 детей. Часто несовершеннолетние переходят проезжую часть не в положенном месте, а также в зоне видимости пешеходного перехода, но не по самой зебре», — уточнил Александр Кислов.
По словам сотрудника Госавтоинспекции Сочи, множество ДТП происходит по вине водителей с признаками опьянения. Таких случаев за последнее время зарегистрировано более 20 раз.
Так, спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель, 21 раз попадался на нарушениях в Ростове-на-Дону