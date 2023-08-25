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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс

В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс

25 августа 2023, 09:06
Фото: freepik.com/aleksandarlittlewolf
В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс
В Ростове-на-Дону продолжается работа по обработке территорий от крыс, комаров и клещей, сообщили в городской администрации.

Против грызунов в городе раскладывают приманку, для уничтожения комаров и клещей распыляют специальное вещество на обширных участках.

В этом году увеличили площади обработки из-за большого количества насекомых. Так, 23 августа подрядчик провел профилактические мероприятия по ряду адресов, в том числе по обращениям жителей.

Дератизация проведена по следующим адресам:

  1. В створе Соколова и улицы Пушкинская;
  2. Улицах Высокая и Дорожная;
  3. В переулке Суздальский.

Против комаров обрабатывали территории в парках «Левобережный», имени 1-го Мая, на улице Пушкинской, в парке по улице Вересаево.

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В общей сложности на данный момент площадь, на которой подрядчик провел работы, составляет сотни гектаров.

Ранее стало известно, что в Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка.

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