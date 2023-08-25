В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Против грызунов в городе раскладывают приманку, для уничтожения комаров и клещей распыляют специальное вещество на обширных участках.
В этом году увеличили площади обработки из-за большого количества насекомых. Так, 23 августа подрядчик провел профилактические мероприятия по ряду адресов, в том числе по обращениям жителей.
Дератизация проведена по следующим адресам:
Против комаров обрабатывали территории в парках «Левобережный», имени 1-го Мая, на улице Пушкинской, в парке по улице Вересаево.
В общей сложности на данный момент площадь, на которой подрядчик провел работы, составляет сотни гектаров.
Ранее стало известно, что в Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка.