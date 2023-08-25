В Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Обвиняемый в течение сентября 2022 года изготовил самодельные зажигательные изделия и пришел к зданию военкомата Краснодаре. Он поджег фитили и стал бросать их в окно. Но возгорания от этого не произошло.
По факту попытки поджога возбудили уголовное дело и теперь суд в Ростове огласил приговор. Обвиняемому назначили шесть лет заключения.
«Приговор предусматривает отбывание двух первых лет в тюремных условиях, а затем — в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу.
Ранее в Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации.