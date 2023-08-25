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В Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат

25 августа 2023, 11:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат
В Ростове-на-Дону огласили приговор Олегу Важдаеву, который пытался поджечь здание военкомата, сообщает Южный окружной военный суд.

Обвиняемый в течение сентября 2022 года изготовил самодельные зажигательные изделия и пришел к зданию военкомата Краснодаре. Он поджег фитили и стал бросать их в окно. Но возгорания от этого не произошло.

По факту попытки поджога возбудили уголовное дело и теперь суд в Ростове огласил приговор. Обвиняемому назначили шесть лет заключения.

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«Приговор предусматривает отбывание двух первых лет в тюремных условиях, а затем — в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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