В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономить

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В августе в Ростовской области значительно подорожало мясо. В ростовском «Тавре» заявили «РБК Кавказ», что это связано с ростом экспорта отечественного сырья. Производители стали активней поставлять мясо в другие страны, чтобы получать валютную выручку. Из-за текущего курса таким образом они зарабатывают больше денег.
Однако параллельно с этим на внутреннем рынке образуется дефицит. Из-за него мясо дорожает, что также идет в плюс производителям.
Также представитель ростовского «Тавра» заявил, что на предприятиях по производству колбас сокращают долю говядины в продуктах, потому что стоимость этого вида мяса невероятно высокая.
Ранее эксперт Юрий Корнюш высказался, что будет с ценами на мясо в Ростовской области.