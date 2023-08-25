В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономить

В августе в Ростовской области значительно подорожало мясо. В ростовском «Тавре» заявили «РБК Кавказ», что это связано с ростом экспорта отечественного сырья. Производители стали активней поставлять мясо в другие страны, чтобы получать валютную выручку. Из-за текущего курса таким образом они зарабатывают больше денег.