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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В ростовском «Тавре» объяснили, почему повышают цены на мясо

В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономить

25 августа 2023, 12:45
Фото: Midjourney
В ростовском «Тавре» объяснили, почему повышают цены на мясо
Мясо в Ростовской области дорожает из-за роста экспорта отечественного сырья, заявил исполнительный директор ООО «РКЗ-Тавр» Александр Ремета.

В августе в Ростовской области значительно подорожало мясо. В ростовском «Тавре» заявили «РБК Кавказ», что это связано с ростом экспорта отечественного сырья. Производители стали активней поставлять мясо в другие страны, чтобы получать валютную выручку. Из-за текущего курса таким образом они зарабатывают больше денег.

Однако параллельно с этим на внутреннем рынке образуется дефицит. Из-за него мясо дорожает, что также идет в плюс производителям.

Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году
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Также представитель ростовского «Тавра» заявил, что на предприятиях по производству колбас сокращают долю говядины в продуктах, потому что стоимость этого вида мяса невероятно высокая.

Ранее эксперт Юрий Корнюш высказался, что будет с ценами на мясо в Ростовской области.

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