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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Ростовской области дорогу завалило курицами, пока депутаты проверяют цены на бензин

В Ростовской области дорогу завалило курятиной, а депутаты проверяют цены на бензин

25 августа 2023, 14:23
Фото: David Goehring/flickr.com/CC BY 2.0
В Ростовской области дорогу завалило курицами, пока депутаты проверяют цены на бензин
В Ростовской области 1 сентября запретят продажу алкоголя, тем временем депутаты изучат рост цен на топливо в регионе, а трассу М-4 «Дон» завалило курятиной после ДТП.

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В администрации Ростова заявили, что в День знаний ограничат продажу алкоголя в городе. Это сделают в соответствии с требованиями областного закона. Именно он запрещает продажу спиртных напитков 1 сентября.

Ограничение не коснется ресторанов и магазинов беспошлинной торговли. Остальные торговые точки не смогут реализовывать алкоголь.

Продажу алкоголя запретят в Ростове-на-Дону на 1 сентября
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В администрации Ростова заявили, что в День знаний ограничат продажу алкоголя в городе.В администрации Ростова заявили, что в День знаний ограничат продажу алкоголя в городе.
В администрации Ростова заявили, что в День знаний ограничат продажу алкоголя в городе.
Фото: 1MI

Дорога, усыпанная курятиной

В соцсетях сообщили, что участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области засыпало куриными полуфабрикатами. Дело в том, что на дороге произошла авария. Там перед развилкой на аэропорт Платов столкнулись BMW и грузовой автомобиль. Последний и перевозил куриные полуфабрикаты.

Продукция засыпала всю дорогу, из-за чего водители были вынуждены снижать скорость и медленно объезжать участок рядом с местом ДТП. Владелец партии полуфабрикатов, вероятно, понес серьезные убытки.

В Госавтоинспекции Ростовской области официально информацию об аварии пока не комментировали. Ее подробности уточняются.

Дорогу в Ростовской области засыпало мертвыми курицами
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Там перед развилкой на аэропорт Платов столкнулись BMW и грузовой автомобиль. Там перед развилкой на аэропорт Платов столкнулись BMW и грузовой автомобиль.
Там перед развилкой на аэропорт Платов столкнулись BMW и грузовой автомобиль.
Фото: ТГ канал Че по Ростову

Разбор цен на высшем уровне

Депутат Госдумы Евгений Бессонов заявил, что аграрии в Кашарском районе Ростовской области пожаловались ему на высокую стоимость бензина. Проблемы у сельхозтоваропроизводителей возникли с дизельным топливом.

Парламентарий считает, что объективных причин для роста стоимости бензина нет, а ситуация с топливом становится критической, так как у аграриев возникают сложности с полевыми работами.

Бессонов написал обращения в ФАС и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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