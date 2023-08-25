В Ростовской области дорогу завалило курятиной, а депутаты проверяют цены на бензин

В соцсетях сообщили, что участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области засыпало куриными полуфабрикатами. Дело в том, что на дороге произошла авария. Там перед развилкой на аэропорт Платов столкнулись BMW и грузовой автомобиль. Последний и перевозил куриные полуфабрикаты.