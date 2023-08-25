В Ростовской области дорогу завалило курятиной, а депутаты проверяют цены на бензин

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В администрации Ростова заявили, что в День знаний ограничат продажу алкоголя в городе. Это сделают в соответствии с требованиями областного закона. Именно он запрещает продажу спиртных напитков 1 сентября.
Ограничение не коснется ресторанов и магазинов беспошлинной торговли. Остальные торговые точки не смогут реализовывать алкоголь.
В соцсетях сообщили, что участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области засыпало куриными полуфабрикатами. Дело в том, что на дороге произошла авария. Там перед развилкой на аэропорт Платов столкнулись BMW и грузовой автомобиль. Последний и перевозил куриные полуфабрикаты.
Продукция засыпала всю дорогу, из-за чего водители были вынуждены снижать скорость и медленно объезжать участок рядом с местом ДТП. Владелец партии полуфабрикатов, вероятно, понес серьезные убытки.
В Госавтоинспекции Ростовской области официально информацию об аварии пока не комментировали. Ее подробности уточняются.
Депутат Госдумы Евгений Бессонов заявил, что аграрии в Кашарском районе Ростовской области пожаловались ему на высокую стоимость бензина. Проблемы у сельхозтоваропроизводителей возникли с дизельным топливом.
Парламентарий считает, что объективных причин для роста стоимости бензина нет, а ситуация с топливом становится критической, так как у аграриев возникают сложности с полевыми работами.
Бессонов написал обращения в ФАС и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.