В Ростовской области за год цены на школьные товары на Wildberries выросли на 120%

Аналитики добавили, что самый значительный рост цен оказался в секторе письменных принадлежностей и школьной канцелярии, без которых не может обойтись ни один ученик. Циркули подорожали почти в три раза (+194%), тетради в 2,5 раза (+157%), а ручки вне зависимости от вида в среднем выросли в цене в 2,3 раза. При этом в Дагестане и Бурятии показатели роста цен превысили планку в 330%.