rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Ростовской области за год цены на школьные товары на Wildberries выросли на 120%

В Ростовской области за год цены на школьные товары на Wildberries выросли на 120%

25 августа 2023, 13:23
Фото: 1MI
В Ростовской области за год цены на школьные товары на Wildberries выросли на 120%
В Ростовской области с 2022 года цены на школьные товары, учебники, канцелярию и форму выросли в среднем на 120%, а в отдельных категориях прирост составляет 237%, об этом сообщил портал «Новые известия».

Последние пару лет цены на товары и услуги в России непрерывно растут, это касается всего, начиная от цен на продукты питания и заканчивая непродовольственными товарами: мебелью и одеждой. Авторы Telegram-канала «4BS | Экономика, бизнес и финансы», на который сослались «Новые известия», провели исследование, чтобы выяснить, как изменились цены на школьные товары перед началом нового учебного года.

Для анализа использовались данные карточек товаров на площадке Wildberries, а для выборки специалисты исследовали данные продаж в июле–августе 2023 года в сравнении с данными за аналогичный период 2022 года.

Исследование показало, что для сбора своих детей в школу дончанам и жителям других регионов потребуется тугой кошелек, поскольку рост цен оказался значительно выше показателей официальной инфляции.

Так, например, за год цены на учебную литературу выросли в среднем на 118%. Учебники с прошлого года выросли в цене на 149%, обучающие карточки подорожали на 123%, а географические карты — на 83%. В Забайкальском крае ситуация оказалась еще хуже — цены выросли в более чем четыре раза.

Так, например, за год цены на учебную литературу выросли в среднем на 118%. Так, например, за год цены на учебную литературу выросли в среднем на 118%.
Так, например, за год цены на учебную литературу выросли в среднем на 118%.
Фото: 1MI
Донской губернатор Голубев передал компании Wildberries 31 гектар в Аксайском районе
Узнать подробнее

В цене прибавила и школьная форма, в зависимости от предмета одежды или комплекта цены поднялись на 82-237%. Так дороже всего для дончан окажется покупка полного костюма — цены выросли в 3,3 раза, на 112% подорожали юбки, на 89% рубашки, а покупка ранца или рюкзака обойдется в почти в два раза дороже, чем в 2022 году.

Отдельной категорией аналитики выделили покупку мебели для занятий. С прошлого года стеллажи для учебников подорожали на 87%, письменные столы на 83%, а рабочие стулья — на 60%. Однако в Омской области и Северной Осетии рост цен на эту категорию товаров оказался еще выше и составил более 160%.

Аналитики добавили, что самый значительный рост цен оказался в секторе письменных принадлежностей и школьной канцелярии, без которых не может обойтись ни один ученик. Циркули подорожали почти в три раза (+194%), тетради в 2,5 раза (+157%), а ручки вне зависимости от вида в среднем выросли в цене в 2,3 раза. При этом в Дагестане и Бурятии показатели роста цен превысили планку в 330%.

Аналитики добавили, что самый значительный рост цен оказался в секторе письменных принадлежностей и школьной канцелярии, без которых не может обойтись ни один ученик. Аналитики добавили, что самый значительный рост цен оказался в секторе письменных принадлежностей и школьной канцелярии, без которых не может обойтись ни один ученик.
Аналитики добавили, что самый значительный рост цен оказался в секторе письменных принадлежностей и школьной канцелярии, без которых не может обойтись ни один ученик.
Фото: 1MI

Напомним, ранее корреспондент RostovGazeta провел анализ рынка и выяснил, сколько денег придется потратить жителю Ростовской области, чтобы собрать одного ребенка к школе.

Читайте также:
Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской областиСколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области в 2023 годуШкольникам в Ростовской области с 1 сентября будут преподавать историю по-новому
#Экономика#Ростовская область#Школа#Дети#Образование#Надежда Пустяк#Цены#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Цены на одежду в Ростовской области#Цены на товары и услуги в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области дорогу завалило курятиной, а депутаты проверяют цены на бензин
Сегодня, 14:23
Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты
Сегодня, 14:23
В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономить
Сегодня, 12:45
Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области
Сегодня, 10:03
Стало известно, жители каких регионов России чаще всего переезжают в Краснодар
Сегодня, 14:12
Активисты прошли по улицам Ростова мусорным демаршем
Сегодня, 10:10