Врачи в Ростове помогли школьнику, у которого в восемь лет не росли зубы

В Областную детскую клиническую больницу обратился 8-летний мальчик, у которого не росли зубы. Врачи установили, что у ребенка в верхней челюсти развитию обычных зубов мешают так называемые сверхкомплектные зубы необычной формы, расположенные в беспорядке. Такая патология является очень редкой. Ее причины до сих пор не известны.