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Published Сегодня, 17:37

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Врачи помогли 8-летнему мальчику, у которого из-за редкой патологии не росли зубы

Врачи в Ростове помогли школьнику, у которого в восемь лет не росли зубы

25 августа 2023, 17:37
Фото: pxhere.com
Врачи помогли 8-летнему мальчику, у которого из-за редкой патологии не росли зубы
Врачи помогли 8-летнему мальчику, у которого из-за редкой патологии не росли зубы, рассказали в Минздраве Ростовской области.

В Областную детскую клиническую больницу обратился 8-летний мальчик, у которого не росли зубы. Врачи установили, что у ребенка в верхней челюсти развитию обычных зубов мешают так называемые сверхкомплектные зубы необычной формы, расположенные в беспорядке. Такая патология является очень редкой. Ее причины до сих пор не известны.

Школьнику провели операцию. Ее сложность заключалась в том, что сверхкомплектные зубы ребенка скрыты в кости. «Да, мы видим их на снимках, но работать в кости — всегда определенные риски», — говорит врач Сергей Карнута.

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Операция, длившаяся полтора часа, прошла успешно. Однако ребенку теперь предстоит серьезное и длительное лечение у ортодонта.

Ранее в Ростовской области патенты на изобретения получили врачи областной детской клинической больницы.

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