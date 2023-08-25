Врачи в Ростове помогли школьнику, у которого в восемь лет не росли зубы

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В Областную детскую клиническую больницу обратился 8-летний мальчик, у которого не росли зубы. Врачи установили, что у ребенка в верхней челюсти развитию обычных зубов мешают так называемые сверхкомплектные зубы необычной формы, расположенные в беспорядке. Такая патология является очень редкой. Ее причины до сих пор не известны.
Школьнику провели операцию. Ее сложность заключалась в том, что сверхкомплектные зубы ребенка скрыты в кости. «Да, мы видим их на снимках, но работать в кости — всегда определенные риски», — говорит врач Сергей Карнута.
Операция, длившаяся полтора часа, прошла успешно. Однако ребенку теперь предстоит серьезное и длительное лечение у ортодонта.
Ранее в Ростовской области патенты на изобретения получили врачи областной детской клинической больницы.