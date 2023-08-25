Выгорание: причины и способы справиться

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Выгорание всегда связано с внутренним конфликтом человека, пишет ИА RuNews24.ru.
Он либо принимает ситуацию, либо пытается что-то изменить. Если у человека хорошая самосвязь, он понимает, что это состояние влияет не только на его профессиональную жизнь, но и на все другие аспекты личности. В этом случае можно постараться восстановить баланс. Однако, чтобы это сделать, нужно найти причину, которая привела к выгоранию, — подчеркнула Лия Валерьевна.
Среди основных причин выгорания обычно отмечаются личные проблемы и игнорирование физических потребностей, включая сон.
Например, если у вас возникли проблемы в личной жизни, вы можете начать вкладывать всю свою энергию в работу. Или, стремясь заработать больше денег, вы можете полностью забыть о сне. Конечно, смена обстановки, отпуск, насыщенные выходные с родными или друзьями, нормальный сон, правильное питание, физические упражнения и так далее могут помочь вам переключиться, восстановиться и, возможно, даже по-новому осмыслить происходящее. Но если не найдена основная причина, которая вызывает выгорание, то все проблемы будут повторяться снова и снова. И в этом случае без помощи специалиста не обойтись, — подчеркнула эксперт.