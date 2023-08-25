Выгорание: причины и способы справиться

Например, если у вас возникли проблемы в личной жизни, вы можете начать вкладывать всю свою энергию в работу. Или, стремясь заработать больше денег, вы можете полностью забыть о сне. Конечно, смена обстановки, отпуск, насыщенные выходные с родными или друзьями, нормальный сон, правильное питание, физические упражнения и так далее могут помочь вам переключиться, восстановиться и, возможно, даже по-новому осмыслить происходящее. Но если не найдена основная причина, которая вызывает выгорание, то все проблемы будут повторяться снова и снова. И в этом случае без помощи специалиста не обойтись, — подчеркнула эксперт.