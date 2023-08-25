Высокая цена топлива в Ростовской области дошла до уровня Госдумы и Генпрокуратуры

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В частности, сельхозтоваропроизводители жалуются на скачок цен на дизельное топливо. По словам парламентария, объективных причин для подорожания нет.
«Ситуация является критической, особенно остро вопрос встает в связи с проведением полевых работ», — пишет депутат в обращении к ФАС.
Он попросил провести проверку и выяснить, нет ли нарушений. Еще одно обращение он направил Генпрокурору России.
Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.