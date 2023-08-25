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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Высокая цена топлива в Ростовской области дошла до уровня Госдумы и Генпрокуратуры

Высокая цена топлива в Ростовской области дошла до уровня Госдумы и Генпрокуратуры

25 августа 2023, 06:30
Фото: Ural-66/c0/wikimedia.org
Высокая цена топлива в Ростовской области дошла до уровня Госдумы и Генпрокуратуры
Аграрии в Кашарском районе Ростовской области пожаловались на высокую стоимость топлива, сообщил в Telegram депутат Госдумы Евгений Бессонов.

В частности, сельхозтоваропроизводители жалуются на скачок цен на дизельное топливо. По словам парламентария, объективных причин для подорожания нет.

«Ситуация является критической, особенно остро вопрос встает в связи с проведением полевых работ», — пишет депутат в обращении к ФАС.

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области
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Он попросил провести проверку и выяснить, нет ли нарушений. Еще одно обращение он направил Генпрокурору России.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФАС#Госдума#Telegram#Бензин#Топливо#Генпрокуратура#Кашарский район#Дизельное топливо#Аграгии#Евгений Бессонов#Сельхозтоваропроизводители#Генпрокурор России
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