За 2,5 месяца фонд «Защитники Отечества» обработал более 170 000 обращений

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В фонде подсчитали, что за два с половиной месяца работы было обработано 173 000 обращений, большая часть которых были по поводу мер государственной поддержки. По более чем 21 000 таких обращений уже есть решения, пишет 56orb.ru.
Также имеются решения более чем по 12 000 обращений. в которых шла речь о выплатах участникам специальной военной операции. Почти 6000 решений принято по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий.
Фонд решает и более общие проблемы. Примерно 13 500 решений принято по юридическим вопросам, более 7000 — по льготам в коммунальной сфере. Еще примерно 6000 — по медицинскому направлению.
Кириенко поблагодарил сотрудников фонда за их активную работу. В свою очередь, председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилева акцентировала внимание на том, что поступающие обращения стараются рассматривать индивидуально.
Участники совещания особо выделили вопрос психологического сопровождения ветеранов СВО и членов семей погибших в ходе спецоперации воинов. По её словам, фонд регулярно проводит встречи с бойцами в госпиталях и реабилитационных центрах. Одним из наиболее важных мероприятий стал Первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение». В нём участвовали 150 ветеранов спецоперации.
Отдельно обсуждалась тема обеспечения ветеранов техническими средствами реабилитации. Участники совещания отметили, что в каждом из субъектов Российской Федерации должна быть доступна комплексная реабилитация ветеранов СВО.
Анна Цивилева сообщила, что администрация фонда ведёт последовательную работу по привлечению госкорпораций, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций к сотрудничеству для более эффективной помощи прошедшим через спецоперацию военнослужащим и членам семей погибших бойцов.