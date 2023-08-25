За три года в Ростове-на-Дону отремонтировано более 30 придомовых спортплощадок

На этом городские власти останавливаться не планируют. В частности, разработана проектно-сметная документация на обустройство еще пяти спортивных площадок в Ростове-на-Дону. Вместе с тем в текущем году будут введены в эксплуатацию два полноразмерных футбольных поля — в границах бульвара Комарова и проспекта Королева, а также на улице Зеленой, 22. Футбольный стадион в Северном жилом массиве — объект долгожданный. Местные жители в ходе народного голосования выбрали ему название «Звездный». Также завершается строительство спорткомплекса в микрорайоне «Суворовский». В 2024 году его планируется приобрести для спортшколы по волейболу и единоборствам.