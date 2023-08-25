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Updated Сегодня, 13:07

За три года в Ростове-на-Дону отремонтировано более 30 придомовых спортплощадок

За три года в Ростове-на-Дону отремонтировано более 30 придомовых спортплощадок

25 августа 2023, 13:05
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону за последние три года отремонтировано более 30 придомовых спортивных площадок, благодаря чему спорт становится частью жизни все большего числа горожан. На обновление объектов было направлено 107 млн рублей, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Развитие спортивной инфраструктуры — один из главных приоритетов городских властей. Созданию комфортных условий для занятий спортом по месту жительства уделяется особое внимание на фоне увеличения числа ростовчан, выбирающих здоровый образ жизни и занимающихся спортом. Только за последние три года в донской столице отремонтирована 31 придомовая спортплощадка, в том числе девять из них обновлены в текущем году.

«Побывал на этих объектах. Пообщался с жителями, любителями спорта. Приятно было слышать слова благодарности. Это лишний раз подтверждает правильность нашего решения. На площадках ребята уже активно и с пользой для себя проводят время: играют в футбол, баскетбол. Причем здесь проходят и групповые тренировки с наставниками», — сказал Алексей Логвиненко.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

На этом городские власти останавливаться не планируют. В частности, разработана проектно-сметная документация на обустройство еще пяти спортивных площадок в Ростове-на-Дону. Вместе с тем в текущем году будут введены в эксплуатацию два полноразмерных футбольных поля — в границах бульвара Комарова и проспекта Королева, а также на улице Зеленой, 22. Футбольный стадион в Северном жилом массиве — объект долгожданный. Местные жители в ходе народного голосования выбрали ему название «Звездный». Также завершается строительство спорткомплекса в микрорайоне «Суворовский». В 2024 году его планируется приобрести для спортшколы по волейболу и единоборствам.

«Уверен, что новые и доступные спортивные сооружения дадут новый импульс развитию спорта среди ростовчан», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону.

Ранее на гребном канале «Дон» было построено два футбольных поля, а в Первомайском и Советском районах Ростова-на-Дону — установлено два физкультурно-оздоровительных комплекса для всесезонных занятий спортом, открыт после реконструкции стадион «Арсенал». Также завершено строительство единственного на юге России комплекса трасс для велоспорта ВМХ и маунтинбайка.

Наряду с этим ведется проектирование уникального водного комплекса с двумя ваннами в Пролетарском районе, где будут проводиться занятия по трем видам спорта — плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Также в левобережной части планируется построить ледовый каток, физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном и создать академию тенниса. Реализовать проекты планируется в 2024–2025 годах.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Читайте также о том, что в Ворошиловском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону появились новые площадки для любителей экстремальных видов спорта. Объекты расположены в парке им. Собино и в сквере Дружбы на бульваре Комарова. Посетители комплексов имеют возможность кататься на скейтбордах, самокатах, велосипедах ВМХ и роликах совершенно бесплатно. Подобные объекты пользуются популярностью среди молодежи. Подобные площадки в течение текущего года также появятся в сквере им. Оганова, на перекрестке улицы Малюгиной и переулка Халтуринского.

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