За три года в Ростове-на-Дону отремонтировано более 30 придомовых спортплощадок

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Развитие спортивной инфраструктуры — один из главных приоритетов городских властей. Созданию комфортных условий для занятий спортом по месту жительства уделяется особое внимание на фоне увеличения числа ростовчан, выбирающих здоровый образ жизни и занимающихся спортом. Только за последние три года в донской столице отремонтирована 31 придомовая спортплощадка, в том числе девять из них обновлены в текущем году.
«Побывал на этих объектах. Пообщался с жителями, любителями спорта. Приятно было слышать слова благодарности. Это лишний раз подтверждает правильность нашего решения. На площадках ребята уже активно и с пользой для себя проводят время: играют в футбол, баскетбол. Причем здесь проходят и групповые тренировки с наставниками», — сказал Алексей Логвиненко.
На этом городские власти останавливаться не планируют. В частности, разработана проектно-сметная документация на обустройство еще пяти спортивных площадок в Ростове-на-Дону. Вместе с тем в текущем году будут введены в эксплуатацию два полноразмерных футбольных поля — в границах бульвара Комарова и проспекта Королева, а также на улице Зеленой, 22. Футбольный стадион в Северном жилом массиве — объект долгожданный. Местные жители в ходе народного голосования выбрали ему название «Звездный». Также завершается строительство спорткомплекса в микрорайоне «Суворовский». В 2024 году его планируется приобрести для спортшколы по волейболу и единоборствам.
«Уверен, что новые и доступные спортивные сооружения дадут новый импульс развитию спорта среди ростовчан», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону.
Ранее на гребном канале «Дон» было построено два футбольных поля, а в Первомайском и Советском районах Ростова-на-Дону — установлено два физкультурно-оздоровительных комплекса для всесезонных занятий спортом, открыт после реконструкции стадион «Арсенал». Также завершено строительство единственного на юге России комплекса трасс для велоспорта ВМХ и маунтинбайка.
Наряду с этим ведется проектирование уникального водного комплекса с двумя ваннами в Пролетарском районе, где будут проводиться занятия по трем видам спорта — плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Также в левобережной части планируется построить ледовый каток, физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном и создать академию тенниса. Реализовать проекты планируется в 2024–2025 годах.
Читайте также о том, что в Ворошиловском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону появились новые площадки для любителей экстремальных видов спорта. Объекты расположены в парке им. Собино и в сквере Дружбы на бульваре Комарова. Посетители комплексов имеют возможность кататься на скейтбордах, самокатах, велосипедах ВМХ и роликах совершенно бесплатно. Подобные объекты пользуются популярностью среди молодежи. Подобные площадки в течение текущего года также появятся в сквере им. Оганова, на перекрестке улицы Малюгиной и переулка Халтуринского.