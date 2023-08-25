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Жаркую погоду пообещали синоптики ростовчанам на выходных

Жаркую погоду пообещали синоптики ростовчанам на выходных

25 августа 2023, 05:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 26 и 27 августа, сохранится жаркая погода, сообщили синоптики.

В пятницу будет облачная погода, а воздух прогреется до 28 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В субботу столбики термометров покажут 27 градусов, в воскресенье — 29 градусов. Осадков ждать не стоит, а ветер станет не таким сильным.

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С понедельника начнется потепление и воздух прогреется сразу до 32 градусов. Такая же температура будет сохраняться до четверга.

Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Жаркая погода#Облачная погода#Синоптики#Выходные#Потепление#Термометры
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