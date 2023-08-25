Жаркую погоду пообещали синоптики ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В пятницу будет облачная погода, а воздух прогреется до 28 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В субботу столбики термометров покажут 27 градусов, в воскресенье — 29 градусов. Осадков ждать не стоит, а ветер станет не таким сильным.
С понедельника начнется потепление и воздух прогреется сразу до 32 градусов. Такая же температура будет сохраняться до четверга.
Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.