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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Жительницу Ростовской области осудили за убийство ударившего ее сожителя

Жительницу Ростовской области осудили за убийство ударившего ее сожителя

25 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI
Жительницу Ростовской области осудили за убийство ударившего ее сожителя
В Ростовской области огласили приговор местной жительнице, которая расправилась со своим сожителем, сообщили в региональной прокуратуре.

В августе 2022 года обвиняемая поссорилась с сожителем, который начал ее ревновать. Разрешить мирно конфликт им не удалось и тогда мужчина ударил ее.

В ответ на это фигурантка схватила нож и ударила пострадавшего, из-за чего он начал ее оскорблять. Тогда она нанесла еще несколько ударов и он скончался.

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«В судебном заседании подсудимая виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей шесть лет заключения в колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Ранее ростовский суд посмертно оправдал участника перестрелки в хуторе Чернозубовка. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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