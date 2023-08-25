Жительницу Ростовской области осудили за убийство ударившего ее сожителя

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В августе 2022 года обвиняемая поссорилась с сожителем, который начал ее ревновать. Разрешить мирно конфликт им не удалось и тогда мужчина ударил ее.
В ответ на это фигурантка схватила нож и ударила пострадавшего, из-за чего он начал ее оскорблять. Тогда она нанесла еще несколько ударов и он скончался.
«В судебном заседании подсудимая виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей шесть лет заключения в колонии общего режима», — сказано в сообщении.
Ранее ростовский суд посмертно оправдал участника перестрелки в хуторе Чернозубовка. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.