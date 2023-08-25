Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области

«Слизни всегда были в Ростовской области. В какие-то годы их было меньше, в какие-то больше. Специфических препаратов для борьбы с ними я не знаю, но они наверняка есть. Как правило, огородники собирают и уничтожают их вручную», — отмечает Алексей Тихонов.