Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Напомним, что в августе огороды жителей Ростовской области атаковали тысячи слизней. Люди жалуются, что слизни поедают рассаду и созревшие фрукты, падающие на землю с плодовых деревьев.
Однако вести речь о массовом нашествии слизней, эксперт не рекомендует. Для этого, по его словам, сперва необходимо изучить статистику. Действительно ли слизней стало больше, или люди просто стали придавать этому больше внимания — по словам зоолога, такое тоже бывает.
«Слизни всегда были в Ростовской области. В какие-то годы их было меньше, в какие-то больше. Специфических препаратов для борьбы с ними я не знаю, но они наверняка есть. Как правило, огородники собирают и уничтожают их вручную», — отмечает Алексей Тихонов.
В среде экспертов бытует мнение, что в борьбе со слизнями могут помочь ежи. Хищные животные уничтожают наземных моллюсков, поедая их.
«Но привлечь ежей на огороды в Ростовской области вряд ли получится. Сейчас численность ежей в регионе потихоньку уменьшается. Ушастый еж и вовсе ушел в Красную книгу. Поэтому ежи вряд ли помогут справиться со слизнями в огородах», — резюмирует зоолог.