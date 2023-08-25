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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области

Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области

25 августа 2023, 10:03
Фото: pxhere.com
Зоолог Тихонов объяснил нашествие слизней в Ростовской области
Теплая погода с большим количеством дождей, что мы и наблюдали летом 2023 года в Ростовской области, спровоцировали благоприятную почву для появления большого числа слизней, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что в августе огороды жителей Ростовской области атаковали тысячи слизней. Люди жалуются, что слизни поедают рассаду и созревшие фрукты, падающие на землю с плодовых деревьев.

Однако вести речь о массовом нашествии слизней, эксперт не рекомендует. Для этого, по его словам, сперва необходимо изучить статистику. Действительно ли слизней стало больше, или люди просто стали придавать этому больше внимания — по словам зоолога, такое тоже бывает.

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«Слизни всегда были в Ростовской области. В какие-то годы их было меньше, в какие-то больше. Специфических препаратов для борьбы с ними я не знаю, но они наверняка есть. Как правило, огородники собирают и уничтожают их вручную», — отмечает Алексей Тихонов.

В среде экспертов бытует мнение, что в борьбе со слизнями могут помочь ежи. Хищные животные уничтожают наземных моллюсков, поедая их.

«Но привлечь ежей на огороды в Ростовской области вряд ли получится. Сейчас численность ежей в регионе потихоньку уменьшается. Ушастый еж и вовсе ушел в Красную книгу. Поэтому ежи вряд ли помогут справиться со слизнями в огородах», — резюмирует зоолог.

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