К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Напомним, в конце мая в Ростове-на-Дону на Гребном канале во время детского футбольного матча произошла трагедия. Штормовой ветер снес трибуны, в результате чего погибла одна женщина и пострадали несколько десятков детей и взрослых.
Глава администрации Ростова в субботу, 26 августа, объявил, что 15 детей из ростовской спортивной школы №12 отправили на учебно-тренировочные сборы к морю в качестве поощрения.
Сейчас пострадавшие в мае юные футболисты уже полностью восстановили свое здоровье и приступили к тренировкам.
Ранее стало известно, сколько выплатили компенсаций жертвам обрушения трибун на Гребном канале Ростова.