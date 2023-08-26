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К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове

К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове

26 августа 2023, 11:49
Фото: 1MI
К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове
Детей, пострадавших из-за обрушения трибун на Гребном канале Ростова, отправили на учебно-тренировочные сборы к Черному морю, об этом сообщили глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце мая в Ростове-на-Дону на Гребном канале во время детского футбольного матча произошла трагедия. Штормовой ветер снес трибуны, в результате чего погибла одна женщина и пострадали несколько десятков детей и взрослых.

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Глава администрации Ростова в субботу, 26 августа, объявил, что 15 детей из ростовской спортивной школы №12 отправили на учебно-тренировочные сборы к морю в качестве поощрения.

Сейчас пострадавшие в мае юные футболисты уже полностью восстановили свое здоровье и приступили к тренировкам.

Ранее стало известно, сколько выплатили компенсаций жертвам обрушения трибун на Гребном канале Ростова.

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