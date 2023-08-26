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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 28 и по 31 августа

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 28 и по 31 августа

26 августа 2023, 05:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе прогнозируют отключения электричества, которые будут проходить в период с 28 по 31 августа, проинформировало «Донэнерго».

В понедельник, 28 августа, эти меры будут действовать улицах Малюгиной, Вятская, Металлургическая, Кизитериновская балка, Комсомольская, 45-я линия, Сарьяна, Ручейная, Александровский Спуск. Во вторник это коснется улиц Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова и Арефьева.

Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях
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В среду ограничения введут по улицам 40-я линия, Школьная, Черевичкина, Рябышева, Львовская, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская. В четверг обесточат улицы Добровольского, 2-я Краснодарская.

Ранее в донской столице перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями.

До этого стало известно, почему пропал свет у жителей Западного жилого массива.

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