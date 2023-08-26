Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 28 и по 31 августа

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В понедельник, 28 августа, эти меры будут действовать улицах Малюгиной, Вятская, Металлургическая, Кизитериновская балка, Комсомольская, 45-я линия, Сарьяна, Ручейная, Александровский Спуск. Во вторник это коснется улиц Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова и Арефьева.
В среду ограничения введут по улицам 40-я линия, Школьная, Черевичкина, Рябышева, Львовская, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская. В четверг обесточат улицы Добровольского, 2-я Краснодарская.
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