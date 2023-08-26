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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Медики из Новочеркасска провели более 500 операций в зоне СВО военным и жителям ЛДНР

Медики из Новочеркасска провели более 500 операций в зоне СВО военным и жителям ЛДНР

26 августа 2023, 13:26
Фото: 1MI
Медики из Новочеркасска провели более 500 операций в зоне СВО военным и жителям ЛДНР
Врачи из Ростовской области провели более 500 операций российским воннослужащим и мирному населению, находясь в зоне СВО, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Новочеркасские ведомости» рассказал, что врачи из БСМП Новочеркасска отправились в Луганскую Народную Республику и провели там две недели, участвуя в многочасовых хирургических операциях.

Всего в ЛНР отправились восемь врачей, включая главврача БСМП Бориса Гуркина. Общее число операций, в которых участвовали дончане вместе со своими местными коллегами, превысило отметку в 500 процедур.

Часть из операций длилась более девяти часов, например, врач анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Эм провел для пациента с многочисленными ранениями наркоз.

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Главврач Борис Гуркин уточнил, что некоторые его сотрудники приехали в зону СВО уже в четвертый раз, решив помочь местным жителям и бойцам во время своего отпуска. Вся помощь раненым и мирному населению оказывается на безвозмездной основе.

Ранее стало известно, что в Ростовской области стало больше школьников с близорукостью.

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