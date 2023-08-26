Медики из Новочеркасска провели более 500 операций в зоне СВО военным и жителям ЛДНР

Главврач Борис Гуркин уточнил, что некоторые его сотрудники приехали в зону СВО уже в четвертый раз, решив помочь местным жителям и бойцам во время своего отпуска. Вся помощь раненым и мирному населению оказывается на безвозмездной основе.