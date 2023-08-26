Под Ростовом на месте бывшего рынка «Алмаз» может появиться жилой микрорайон

По данным Алексея Саймона, застройщики уже приступили к изучению земли на месте бывшего рынка «Алмаз» — там хотят разместить спальный район. Причин для того много, однако основными из них стали застройка территорий старого аэропорта, близость трассы М-4 «Дон», а также размещение рядом крупного торгового центра «МЕГА».