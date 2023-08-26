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Под Ростовом на месте бывшего рынка «Алмаз» может появиться жилой микрорайон

Под Ростовом на месте бывшего рынка «Алмаз» может появиться жилой микрорайон

26 августа 2023, 07:51
Фото: 1MI
Под Ростовом на месте бывшего рынка «Алмаз» может появиться жилой микрорайон
На востоке Ростова рядом с Аксаем на месте бывшего рынка «Алмаз» могут возвести жилой микрорайон, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 161.py со ссылкой на руководителя ассоциации персональных риелторов «Соломон» Алексея Саймона рассказал, что в ближайшие годы на месте закрытого рынка «Алмаз» могут «вырасти» жилые дома.

Напомним, торговля на «Алмазе» остановилась более двух лет назад, когда в отношении бизнесмена Карима Бабаева и его партнеров по бизнесу завели уголовное дело из-за незаконного владения землей. Сейчас участки торгового комплекса аксайских рынков вернулись под контроль районной администрации, а большую часть павильонов снесли.

По данным Алексея Саймона, застройщики уже приступили к изучению земли на месте бывшего рынка «Алмаз» — там хотят разместить спальный район. Причин для того много, однако основными из них стали застройка территорий старого аэропорта, близость трассы М-4 «Дон», а также размещение рядом крупного торгового центра «МЕГА».

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По словам эксперта, восточная часть Ростова долгое время игнорировалась застройщиками, несмотря на крупные строительные пятна, однако теперь они планируют наверстать упущенное. Саймон предполагает, что первые девелоперы, которые займутся строительством жилья на востоке Ростова, получат возможность самостоятельно установить цены, при этом названия заинтересованных компаний риелтор называть не стал.

Обращаем внимание, официально информация о застройке пока не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее жителей Аксая возмутили слухи о застройке рынка «Атлант» жилыми домами.

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