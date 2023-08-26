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Published Сегодня, 06:53

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Поезд насмерть сбил женщину в Ростовской области

Поезд насмерть сбил женщину в Ростовской области

26 августа 2023, 06:53
Фото: 1MI
Жительница Батайска погибла под колесами поезда, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на станции Красный Сад, где проезжал пассажирский поезд «Сухум — С. Петербург». Он сбил жительницу Батайска, которая скончалась от полученных травм.

«Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — рассказали в полиции.

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Местым жителям напомнили, что пересекать пути необходимо только по специальному переходу.

Ранее в центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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