Поезд насмерть сбил женщину в Ростовской области

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Published Сегодня, 06:53
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Происшествие случилось на станции Красный Сад, где проезжал пассажирский поезд «Сухум — С. Петербург». Он сбил жительницу Батайска, которая скончалась от полученных травм.
«Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — рассказали в полиции.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Местым жителям напомнили, что пересекать пути необходимо только по специальному переходу.
Ранее в центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.