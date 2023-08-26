Похолодание придет в Ростовскую область, температура опустится до +7 градусов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В конце августа в Ростовской области температура станет не такой высокой, как в середине месяца. Местами она еще будет превышать 30 градусов, но жителям некоторых районов стоит готовиться к понижению температуры.
Согласно данным синоптиков, днем 26 августа температура поднимется до 26 градусов, а на юге воздух прогреется до 30 градусов. Осадков в это время быть не должно.
В воскресенье, 27 августа, погода не сильно изменится. Днем температура воздуха поднимется до +24… +29 градусов, на юге — до 32 градусов. Однако ночью она может опуститься до +7 градусов. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
В понедельник, 28 августа, возможны дождь и гроза. Но температура будет немного выше: днем до +24… +29 градусов, а на юге даже до +34 градусов.
Ранее таксисты в Ростове поднимали цены в три раза из-за тропического ливня.