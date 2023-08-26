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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 07:10

Похолодание придет в Ростовскую область, температура опустится до +7 градусов

Похолодание придет в Ростовскую область, температура опустится до +7 градусов

26 августа 2023, 06:57
Фото: 1MI
В Ростовской области в конце августа ожидается похолодание и температура может упасть до семи градусов, сообщили синоптики.

В конце августа в Ростовской области температура станет не такой высокой, как в середине месяца. Местами она еще будет превышать 30 градусов, но жителям некоторых районов стоит готовиться к понижению температуры.

Согласно данным синоптиков, днем 26 августа температура поднимется до 26 градусов, а на юге воздух прогреется до 30 градусов. Осадков в это время быть не должно.

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В воскресенье, 27 августа, погода не сильно изменится. Днем температура воздуха поднимется до +24… +29 градусов, на юге — до 32 градусов. Однако ночью она может опуститься до +7 градусов. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

В понедельник, 28 августа, возможны дождь и гроза. Но температура будет немного выше: днем до +24… +29 градусов, а на юге даже до +34 градусов.

Ранее таксисты в Ростове поднимали цены в три раза из-за тропического ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гроза#Дождь#Синоптики#Август#Понижение температуры
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