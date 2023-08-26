Предложение Милонова о пересмотре состава прокатной комиссии Минкульта вызвало споры

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Противоречия возникли вокруг фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм», где в одной из сцен главный персонаж совершает насилие над спящей девушкой в автомобиле. В ответ на общественное негодование, Министерство культуры отозвало прокатное разрешение для этой картины, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Депутат Виталий Милонов также высказал свое мнение. По его мнению, основной проблемой лежит в системе выдачи прокатных удостоверений, а именно в составе комиссии, ответственной за данное дело.
Милонов подчеркнул, что каждый фильм проходит через оценку комиссии. Он отверг заявления о том, что некоторые картины получают разрешение без должной проверки, считая это лишь слухами.
Он также поднял вопрос о специалистах, выносящих оценку и выдающих удостоверения. По его мнению, они не всегда оценивают этическую составляющую фильма, его достойность и человечность. Милонов предположил, что некоторые из них могут быть поклонниками «альтернативного искусства», и чем более провокационная сцена на экране, тем более интересно это для них.
Тем не менее, он подчеркнул, что в России есть множество людей, которые способны давать нравственную оценку фильмам. Он выразил мнение, что решения, связанные с искусством, не должны быть принимаемыми исключительно депутатами. Он предложил пересмотреть состав комиссии для решения этой проблемы.