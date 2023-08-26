Предложение Милонова о пересмотре состава прокатной комиссии Минкульта вызвало споры

Он также поднял вопрос о специалистах, выносящих оценку и выдающих удостоверения. По его мнению, они не всегда оценивают этическую составляющую фильма, его достойность и человечность. Милонов предположил, что некоторые из них могут быть поклонниками «альтернативного искусства», и чем более провокационная сцена на экране, тем более интересно это для них.