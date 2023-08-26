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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 05:29

Ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС

Ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС

26 августа 2023, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на нескольких заправках появился дефицит топлива, сообщили водители в Telegram в группе «Это Ростов».

Они пожаловались, что на некоторых АЗС нет в продаже топлива, а также рассказали о росте стоимости бензина. Один из водителей привел в пример цены на АЗС на проспекте Михаила Нагибина.

Здесь АИ-92 стоит 55 рублей, АИ-98 — 60 рублей, дизельное топливо — почти 64 рубля. Пользователи в комментариях написали, что неделю назад цены на этой АЗС были намного ниже.

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В целом ростовчане выразили мнение, что подобного со стоимостью топлива происходить не должно.

До этого эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области.

Читайте также о том, как высокая цена топлива в Ростовской области дошла до уровня Госдумы и Генпрокуратуры.

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