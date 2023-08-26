Ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Они пожаловались, что на некоторых АЗС нет в продаже топлива, а также рассказали о росте стоимости бензина. Один из водителей привел в пример цены на АЗС на проспекте Михаила Нагибина.
Здесь АИ-92 стоит 55 рублей, АИ-98 — 60 рублей, дизельное топливо — почти 64 рубля. Пользователи в комментариях написали, что неделю назад цены на этой АЗС были намного ниже.
В целом ростовчане выразили мнение, что подобного со стоимостью топлива происходить не должно.
До этого эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области.
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