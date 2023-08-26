Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Три года назад уроженец Таганрога Павел Деревянко рассказал блогеру Карену Адамяну, что попытался заработать на майнинге криптовалюты, однако не преуспел. По словам актера, он вложился в покупку «машинок», потратив более пяти миллионов рублей на оборудование, но никакой выгоды этот бизнес ему не принес. В итоге Деревянко был вынужден продать оборудование в рассрочку другому предпринимателю, но денег на момент интервью, по его словам, он так и не увидел.
И история получила неожиданное продолжение в 2023 году. Telegram-канал BAZA со ссылкой на собственные источники сообщил. что Павел Деревянко задолжал знакомому криптобизнесмену 45 миллионов рублей.
По данным авторов канала, партнерство с бизнесменом Деревянко заключил по рекомендации знакомого, который рассказал, что опытный майнер поможет ему заработать около 84% от суммы инвестиций.
Актер согласился и подписал договор с бизнесменом, но что -то пошло не так — вместо обещанной прибыли дончанин получил два иска на общую сумму 45 миллионов рублей. Суть судебных претензий бизнесмена к инвестору остается неизвестной.
Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.
Ранее Павел Деревянко оценил новый городской трамвай в Таганроге.