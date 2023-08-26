Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге

Три года назад уроженец Таганрога Павел Деревянко рассказал блогеру Карену Адамяну, что попытался заработать на майнинге криптовалюты, однако не преуспел. По словам актера, он вложился в покупку «машинок», потратив более пяти миллионов рублей на оборудование, но никакой выгоды этот бизнес ему не принес. В итоге Деревянко был вынужден продать оборудование в рассрочку другому предпринимателю, но денег на момент интервью, по его словам, он так и не увидел.