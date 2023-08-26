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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:30

Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге

Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге

26 августа 2023, 12:27
Фото: pxhere.com
Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге

Актер из Таганрога Павел Деревянко прогорел при попытке заработать на майнинге

Уроженец Таганрога актер Павел Деревянко рассказал, что вложил миллионы рублей в майнинг, но не преуспел и был вынужден продать оборудование, об этом он рассказал в интервью блогеру Карену Адамяну.

Три года назад уроженец Таганрога Павел Деревянко рассказал блогеру Карену Адамяну, что попытался заработать на майнинге криптовалюты, однако не преуспел. По словам актера, он вложился в покупку «машинок», потратив более пяти миллионов рублей на оборудование, но никакой выгоды этот бизнес ему не принес. В итоге Деревянко был вынужден продать оборудование в рассрочку другому предпринимателю, но денег на момент интервью, по его словам, он так и не увидел.

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И история получила неожиданное продолжение в 2023 году. Telegram-канал BAZA со ссылкой на собственные источники сообщил. что Павел Деревянко задолжал знакомому криптобизнесмену 45 миллионов рублей.

По данным авторов канала, партнерство с бизнесменом Деревянко заключил по рекомендации знакомого, который рассказал, что опытный майнер поможет ему заработать около 84% от суммы инвестиций.

Актер согласился и подписал договор с бизнесменом, но что -то пошло не так — вместо обещанной прибыли дончанин получил два иска на общую сумму 45 миллионов рублей. Суть судебных претензий бизнесмена к инвестору остается неизвестной.

Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.

Ранее Павел Деревянко оценил новый городской трамвай в Таганроге.

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