Турецкая судоходная компания обманула моряка в Ростовской области на 200 тысяч рублей

Когда срок работы закончился, Гула пришел за обещанными деньгами, однако вместо зарплаты получил только штраф в размере 40 тысяч рублей. Остальные деньги на сумму 200 тысяч рублей компания также не стала выплачивать, объяснив это якобы большими расходами на покупку двух теплоходов, из-за которых у компании просто не осталось денег.