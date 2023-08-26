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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Турецкая судоходная компания обманула моряка в Ростовской области на 200 тысяч рублей

Турецкая судоходная компания обманула моряка в Ростовской области на 200 тысяч рублей

26 августа 2023, 08:27
Фото: Midjourney
Турецкая судоходная компания обманула моряка в Ростовской области на 200 тысяч рублей
В Ростовской области начали проверку в отношении судоходной компании, которая пыталась оставить без зарплаты моряка, подробностями поделился портал Mash.

В издании сообщили, что электромеханик Валентин Гула решил поработать на турецкую компанию, занятую в сфере перевозки донского угля. По словам мужчины, он заключил договор с Marlin denizcilik danismanlik hizm ltd sti на три месяца.

Когда срок работы закончился, Гула пришел за обещанными деньгами, однако вместо зарплаты получил только штраф в размере 40 тысяч рублей. Остальные деньги на сумму 200 тысяч рублей компания также не стала выплачивать, объяснив это якобы большими расходами на покупку двух теплоходов, из-за которых у компании просто не осталось денег.

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Это не устроило электромеханика, и он обратился в полицию. После этого турецкая компания нашла средства для выплаты зарплаты. Однако, по данным издания, Следственное управление СК РФ по Ростовской области начало проверку в отношении судоходной компании.

Обращаем внимание, информация пока официально не подтверждена, данные уточняются.

Ранее в Ростовскую область отбуксировали пробитый ВСУ танкер.

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