Турецкая судоходная компания обманула моряка в Ростовской области на 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В издании сообщили, что электромеханик Валентин Гула решил поработать на турецкую компанию, занятую в сфере перевозки донского угля. По словам мужчины, он заключил договор с Marlin denizcilik danismanlik hizm ltd sti на три месяца.
Когда срок работы закончился, Гула пришел за обещанными деньгами, однако вместо зарплаты получил только штраф в размере 40 тысяч рублей. Остальные деньги на сумму 200 тысяч рублей компания также не стала выплачивать, объяснив это якобы большими расходами на покупку двух теплоходов, из-за которых у компании просто не осталось денег.
Это не устроило электромеханика, и он обратился в полицию. После этого турецкая компания нашла средства для выплаты зарплаты. Однако, по данным издания, Следственное управление СК РФ по Ростовской области начало проверку в отношении судоходной компании.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтверждена, данные уточняются.
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