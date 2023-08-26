Уроженец Ростовской области может стать новым руководителем ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Напомним, на днях в Тверской области произошла авиакатастрофа. Разбился частный самолет, который принадлежал Евгению Пригожину. Погибло 10 человек, в списке пассажиров значилось имя и самого Евгения Пригожина, чье имя тесно связывают с ЧВК «Вагнер».
И вот в субботу, 26 августа, редакция Avia.Pro со ссылкой на собственные источники заявила, что ЧВК «Вагнер» может возглавить Антон Елизаров с позывным «Лотос». Согласно открытым данным, мужчина является уроженцем Ростовской области, героем России и ЛДНР.
В издании считают, что назначение Елизарова на должность руководителя ЧВК может привести к изменению в ее деятельности, а также климата внутри самой организации.
Между тем, авторы отмечают, что ни один из официальных источников пока не подтвердил назначение Елизарова на пост, а потому СМИ ждет комментариев от представителей организации или любых других компетентных источников.
Авторы телеграм-канала «Оркестр Вагнера» также сообщили, что Лотос уже руководит боевой и учебной работой компании и его должность в принципе самая старшая в иерархии на данный момент. Однако совет командиров ЧВК «Вагнер» не выпускал никаких заявлений и не делал назначений.
Информация уточняется.