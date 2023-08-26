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Уроженец Ростовской области стал претендентом на должность руководителя ЧВК «Вагнер»

Уроженец Ростовской области может стать новым руководителем ЧВК «Вагнер»

26 августа 2023, 14:29
Фото: eng.mil.ru
Уроженец Ростовской области стал претендентом на должность руководителя ЧВК «Вагнер»
Издание Avia.Pro заявили, что ЧВК «Вагнер» может возглавить уроженец Ростовской области Антон Елизаров, известный под позывным «Лотос», об этом сообщил портал «Новые известия».

Напомним, на днях в Тверской области произошла авиакатастрофа. Разбился частный самолет, который принадлежал Евгению Пригожину. Погибло 10 человек, в списке пассажиров значилось имя и самого Евгения Пригожина, чье имя тесно связывают с ЧВК «Вагнер».

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И вот в субботу, 26 августа, редакция Avia.Pro со ссылкой на собственные источники заявила, что ЧВК «Вагнер» может возглавить Антон Елизаров с позывным «Лотос». Согласно открытым данным, мужчина является уроженцем Ростовской области, героем России и ЛДНР.

В издании считают, что назначение Елизарова на должность руководителя ЧВК может привести к изменению в ее деятельности, а также климата внутри самой организации.

Между тем, авторы отмечают, что ни один из официальных источников пока не подтвердил назначение Елизарова на пост, а потому СМИ ждет комментариев от представителей организации или любых других компетентных источников.

Авторы телеграм-канала «Оркестр Вагнера» также сообщили, что Лотос уже руководит боевой и учебной работой компании и его должность в принципе самая старшая в иерархии на данный момент. Однако совет командиров ЧВК «Вагнер» не выпускал никаких заявлений и не делал назначений.

Информация уточняется.

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