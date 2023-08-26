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В ЧВК «Вагнер» опровергли назначение дончанина Елизарова новым руководителем

В ЧВК «Вагнер» опровергли назначение дончанина Елизарова новым руководителем

26 августа 2023, 14:55
Фото: eng.mil.ru
В ЧВК «Вагнер» опровергли назначение дончанина Елизарова новым руководителем
Уроженца Ростовской области Антона «Лотос» Елизарова пока не назначали новым руководителем ЧВК «Вагнер», опровержение появилось в Telegram-канале «Оркестра Вагнера».

Напомним, в субботу, 26 августа, в СМИ стали распространяться слухи о том, что ЧВК «Вагнер» возглавит последний из командиров — уроженец Ростовской области Антон Елизаров, использующий позывной «Лотос».

Фото: Сообщество ВК: "Антон Елизаров ЧВК ВАГНЕР"

Однако спустя несколько часов в Telegram-канале «Оркестра Вагнера» заявили, что хотя Елизаров фактически руководит боевой и учебной работой компании, дончанина на пост главы «Вагнера» не назначали. К тому же в настоящий момент его должность и так является самой старшей в организации.

«Напомним, что совет командиров ЧВК „Вагнер“ не выпускал никаких заявлений и не делал назначений», — сказано в сообщении.

Ранее в Тверской области рухнул самолет, который принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину, в числе жертв авиакатастроф упоминали самого основателя ЧВК «Вагнер» и других командиров.

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