В ЧВК «Вагнер» опровергли назначение дончанина Елизарова новым руководителем

Однако спустя несколько часов в Telegram-канале «Оркестра Вагнера» заявили, что хотя Елизаров фактически руководит боевой и учебной работой компании, дончанина на пост главы «Вагнера» не назначали. К тому же в настоящий момент его должность и так является самой старшей в организации.