В Ростове директор завода признался, что его колбасу делают не только из мяса

«Туалетная бумага, если перевести на вес, стоит дороже мяса. Так что это невыгодно», — прокомментировал слухи Ремета, добавив, что в настоящий момент в продукции завода доля мяса свинины и курятины в колбасе находится в примерно одинаковой пропорции, однако из-за роста цен на курицу долю свинины планируют увеличить, тем более компания сама обеспечивает себя сырьем с АО «Батайское». А вот мясо говядины на «Тавре» почти не используют — слишком дорого.