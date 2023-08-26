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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:27

В Ростове директор завода признался, что его колбасу делают не только из мяса

В Ростове директор завода признался, что его колбасу делают не только из мяса

26 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI
В Ростове директор завода признался, что его колбасу делают не только из мяса
В Ростове гендиректор колбасного завода «Тавр» Александр Ремета рассказал, из чего на предприятии делают продукцию, информацией поделились донские СМИ.

Гендиректор колбасного завода «Тавр» в Ростове Александр Ремета в беседе с порталом Donnеws опроверг давние слухи о том, что предприятия по производству мясной продукции добавляют в свои колбасы и сосиски туалетную бумагу. По его словам, на «Тавре» следят за составом колбас, а потому любая из них содержит в себе не менее 85% мяса.

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«Туалетная бумага, если перевести на вес, стоит дороже мяса. Так что это невыгодно», — прокомментировал слухи Ремета, добавив, что в настоящий момент в продукции завода доля мяса свинины и курятины в колбасе находится в примерно одинаковой пропорции, однако из-за роста цен на курицу долю свинины планируют увеличить, тем более компания сама обеспечивает себя сырьем с АО «Батайское». А вот мясо говядины на «Тавре» почти не используют — слишком дорого.

Оставшаяся доля продукции приходится на специи и иные ингредиенты, при этом часть из них импортного производства.

Ранее стало известно о планах перенести завод «Тавр» за пределы Ростова.

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