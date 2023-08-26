В Ростове на продажу выставили старинный дом Гоца за 103,8 миллиона рублей

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В среду, 23 августа, один из донских банков опубликовал объявление о продаже нежилого помещения в центре Ростова на улице Большой Садовой, 76. Речь идет о здании И. Р. Гоца, который является объектом ОКН.
Общая площадь объекта составляет почти 1,9 тысячи квадратных метров, продавец собирается реализовать помещения мансарды, подвала, второго и третьего этажа, первый этаж продается частично.
Реконструкцию здания провели 14 лет назад, а само строение подходит как для торговли, так и размещения офисов или различных организаций. Часть помещений находятся в аренде и сдаются за 301 тысячу рублей в месяц.
Ранее в Ростове решили продать здание банка напротив ЦУМа на проспекте Буденновском.