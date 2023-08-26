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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Ростове на продажу выставили старинный дом Гоца за 103,8 миллиона рублей

В Ростове на продажу выставили старинный дом Гоца за 103,8 миллиона рублей

26 августа 2023, 15:02
Фото: Яндекс Карты
В Ростове на продажу выставили старинный дом Гоца за 103,8 миллиона рублей
В Ростове на продажу выставили старинное здание в центре города дом И. Р. Гоца за 103,8 миллиона рублей, информация об этом появилась на площадке бесплатных объявлений.

В среду, 23 августа, один из донских банков опубликовал объявление о продаже нежилого помещения в центре Ростова на улице Большой Садовой, 76. Речь идет о здании И. Р. Гоца, который является объектом ОКН.

Общая площадь объекта составляет почти 1,9 тысячи квадратных метров, продавец собирается реализовать помещения мансарды, подвала, второго и третьего этажа, первый этаж продается частично.

Фото: Авито

Реконструкцию здания провели 14 лет назад, а само строение подходит как для торговли, так и размещения офисов или различных организаций. Часть помещений находятся в аренде и сдаются за 301 тысячу рублей в месяц.

Ранее в Ростове решили продать здание банка напротив ЦУМа на проспекте Буденновском.

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