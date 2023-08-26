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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

В Ростове на Северном возле заправки произошел пожар

В Ростове на Северном рядом с заправкой произошел пожар

26 августа 2023, 12:57
Фото: 50.mchs.gov.ru
В Ростове на Северном возле заправки произошел пожар
В Ростове в субботу, 26 августа, на СЖМ на улице Вавилова вспыхнул пожар, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В субботу днем в соцсетях и местных Telegram-каналах появились сообщении о возгорании в районе Северного жилого массива. Очевидцы поделились с Telegram-каналом «Тютина» кадрами, на которых видно огромный столб черного дыма, поднявшегося в небо в районе улицы Вавилова. В комментариях к фото очевидцы предположили, что загорелись автомобильные покрышки, а сам источник огня находится рядом с заправочной станцией.

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Однако в ответ на запрос журналистов представители пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что получили сигнал о возгорании на улице Вавилова, 68Б около получаса назад. По предварительной информации, горит мусорный контейнер. Пожар охватил 15 квадратных метров площади, в работах по ликвидации огня задействовали две автоцистерны. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Фото: telegram-канал "Тетина"

Ранее в Ростове полностью сгорела иномарка.

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