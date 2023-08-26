В Ростове на Северном рядом с заправкой произошел пожар

В субботу днем в соцсетях и местных Telegram-каналах появились сообщении о возгорании в районе Северного жилого массива. Очевидцы поделились с Telegram-каналом «Тютина» кадрами, на которых видно огромный столб черного дыма, поднявшегося в небо в районе улицы Вавилова. В комментариях к фото очевидцы предположили, что загорелись автомобильные покрышки, а сам источник огня находится рядом с заправочной станцией.