В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Updated Сегодня, 16:46
Вечером субботу, 26 августа, стало известно, что ремонтным бригадам «Ростовводоканала» удалось устранить аварию на трубопроводе на улице Орбитальной.
Несмотря на то, что поломка была ликвидирована, теперь, по данным портала «ДOH-TP», водоканалу предстоит заполнить систему водой. Это может привести к прекращению водоснабжения домов на улице Вятской в границах улицы Орской и переулка Днепровского, а также микрорайона Темерник и домов в ДНТ «РСМ-Товарищ», а также СНТ «Салют» с «Изумрудом», «Факелом» и «Урожаем».
Водоснабжение населения планируют восстановить примерно к 21.30 мск.
Ранее стало известно, когда без горячей воды останутся жители ЗЖМ и центра Ростова-на-Дону.