В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной

Несмотря на то, что поломка была ликвидирована, теперь, по данным портала «ДOH-TP», водоканалу предстоит заполнить систему водой. Это может привести к прекращению водоснабжения домов на улице Вятской в границах улицы Орской и переулка Днепровского, а также микрорайона Темерник и домов в ДНТ «РСМ-Товарищ», а также СНТ «Салют» с «Изумрудом», «Факелом» и «Урожаем».