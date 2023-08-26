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Published Сегодня, 16:44

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В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной

В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной

26 августа 2023, 16:44
Фото: 1MI
В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной
В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной, о последствиях аварии рассказали донские СМИ.

Вечером субботу, 26 августа, стало известно, что ремонтным бригадам «Ростовводоканала» удалось устранить аварию на трубопроводе на улице Орбитальной.

Несмотря на то, что поломка была ликвидирована, теперь, по данным портала «ДOH-TP», водоканалу предстоит заполнить систему водой. Это может привести к прекращению водоснабжения домов на улице Вятской в границах улицы Орской и переулка Днепровского, а также микрорайона Темерник и домов в ДНТ «РСМ-Товарищ», а также СНТ «Салют» с «Изумрудом», «Факелом» и «Урожаем».

Отключение горячей воды на Западном и в центре Ростова перенесли на середину сентября
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Водоснабжение населения планируют восстановить примерно к 21.30 мск.

Ранее стало известно, когда без горячей воды останутся жители ЗЖМ и центра Ростова-на-Дону.

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