В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В субботу, 26 августа, на портале правовой информации вышел указ, согласно которому в регионах с действующим средним уровнем реагирования будет организована работа силовых структур, нацгвардии, МВД, МЧС и ФСБ.
В частности в документе речь идет о Ростовской области и других регионах, граничащих с ЛДНР, Запорожьем и Херсонской областью.
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому донской оперштаб, координирующий жизнь Ростовской области в условиях особого режима безопасности, будет согласовывать свои действия и использование армии и других силовых структур. Все работы, необходимые для реализации указа, необходимо провести в срок до 30 сентября.
Кроме того, за оперативными штабами регионов, где ввели средний уровень реагирования, закрепили право привлекать к выполнению задач и гражданское население.
«Оперативные штабы субъектов Российской Федерации, на территориях которых введен средний уровень реагирования, вправе привлекать на добровольной основе граждан к выполнению задач, предусмотренных пунктом 81 настоящего Указа, а также обязаны обеспечивать их необходимым оборудованием, специальными средствами и средствами связи.», — сказано в документе.
Ранее стало известно, кого набирают в добровольческие ополчения в Ростове.