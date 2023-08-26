В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому донской оперштаб, координирующий жизнь Ростовской области в условиях особого режима безопасности, будет согласовывать свои действия и использование армии и других силовых структур. Все работы, необходимые для реализации указа, необходимо провести в срок до 30 сентября.