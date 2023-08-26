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В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ

В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ

26 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI
В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ
В Ростовской области власти смогут привлечь население к борьбе с диверсантами и защите государственных границ, об этом сказано в новом указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

В субботу, 26 августа, на портале правовой информации вышел указ, согласно которому в регионах с действующим средним уровнем реагирования будет организована работа силовых структур, нацгвардии, МВД, МЧС и ФСБ.

В частности в документе речь идет о Ростовской области и других регионах, граничащих с ЛДНР, Запорожьем и Херсонской областью.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому донской оперштаб, координирующий жизнь Ростовской области в условиях особого режима безопасности, будет согласовывать свои действия и использование армии и других силовых структур. Все работы, необходимые для реализации указа, необходимо провести в срок до 30 сентября.

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Кроме того, за оперативными штабами регионов, где ввели средний уровень реагирования, закрепили право привлекать к выполнению задач и гражданское население.

«Оперативные штабы субъектов Российской Федерации, на территориях которых введен средний уровень реагирования, вправе привлекать на добровольной основе граждан к выполнению задач, предусмотренных пунктом 81 настоящего Указа, а также обязаны обеспечивать их необходимым оборудованием, специальными средствами и средствами связи.», — сказано в документе.

Ранее стало известно, кого набирают в добровольческие ополчения в Ростове.

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