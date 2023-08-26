В Ростовской области наладили поставки зерна в Мексику и Индонезию

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Минсельхоз Ростовской области объявил, что в 2023 году региону удалось приступить к поставкам зерна в Мексику и Индонезию, позднее в планы местных властей входит наладить экспорт со странами Африки, Южной Америки и Азии.
Так, по данным СМИ, в текущем году Ростовская область нарастила нагрузки зерновых культур в Египет более чем в два раза, в Турцию — в 1,8 раза, а в Бангладеш — в 4,4 раза. Кроме того, увеличились отгрузки в Пакистан с Ливией, Израилем и Бразилией. Самый большой прирост продемонстрировал экспорт в Йемен, по сравнению с прошлым годом поставки выросли в 26,3 раза.
Общий объем экспортируемой продукции АПК составил более 18 миллионов тонн или 5,78 миллиарда долларов в денежном выражении.
Ранее эксперты рассказали, насколько велика доля Китая в российском импорте и экспорте.