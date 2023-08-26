В Ростовской области наладили поставки зерна в Мексику и Индонезию

Так, по данным СМИ, в текущем году Ростовская область нарастила нагрузки зерновых культур в Египет более чем в два раза, в Турцию — в 1,8 раза, а в Бангладеш — в 4,4 раза. Кроме того, увеличились отгрузки в Пакистан с Ливией, Израилем и Бразилией. Самый большой прирост продемонстрировал экспорт в Йемен, по сравнению с прошлым годом поставки выросли в 26,3 раза.