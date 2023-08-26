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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

В Ростовской области наладили поставку зерна в Мексику и Индонезию

В Ростовской области наладили поставки зерна в Мексику и Индонезию

26 августа 2023, 15:26
Фото: donland.ru
В Ростовской области наладили поставку зерна в Мексику и Индонезию
Ростовская область начала поставлять зерно в Мексику и Индонезию, в ближайшие годы планируется наладить торговлю со странами Африки, Южной Америки и Азии, об этом сообщил портал ТАСС.

Минсельхоз Ростовской области объявил, что в 2023 году региону удалось приступить к поставкам зерна в Мексику и Индонезию, позднее в планы местных властей входит наладить экспорт со странами Африки, Южной Америки и Азии.

Так, по данным СМИ, в текущем году Ростовская область нарастила нагрузки зерновых культур в Египет более чем в два раза, в Турцию — в 1,8 раза, а в Бангладеш — в 4,4 раза. Кроме того, увеличились отгрузки в Пакистан с Ливией, Израилем и Бразилией. Самый большой прирост продемонстрировал экспорт в Йемен, по сравнению с прошлым годом поставки выросли в 26,3 раза.

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Общий объем экспортируемой продукции АПК составил более 18 миллионов тонн или 5,78 миллиарда долларов в денежном выражении.

Ранее эксперты рассказали, насколько велика доля Китая в российском импорте и экспорте.

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