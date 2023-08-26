В Ростовской области ожидаются перепады температуры до 23 градусов

Ростовский гидрометцентр сообщил, что в воскресенье, 27 августа, дончан ожидает переменная облачность без осадков. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду, при этом ночью ожидается существенное похолодание — температура воздуха опустится до +13 градусов, а на севере региона и вовсе до +6 градусов. При этом дневные температуры останутся высокими и будут колебаться от +24 до +29 градусов, на юге региона воздух прогреется до +32 градусов.