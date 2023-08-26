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Published Сегодня, 18:16

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В Ростовской области ожидаются перепады температуры до 23 градусов

В Ростовской области ожидаются перепады температуры до 23 градусов

26 августа 2023, 18:16
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области ожидаются перепады температуры до 23 градусов
В Ростовской области ночью на 27 августа на севере региона похолодает до +6 градусов, об это сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Ростовский гидрометцентр сообщил, что в воскресенье, 27 августа, дончан ожидает переменная облачность без осадков. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду, при этом ночью ожидается существенное похолодание — температура воздуха опустится до +13 градусов, а на севере региона и вовсе до +6 градусов. При этом дневные температуры останутся высокими и будут колебаться от +24 до +29 градусов, на юге региона воздух прогреется до +32 градусов.

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В МЧС обращают внимание, что в большинстве районов Ростовской области ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность, а потому необходимо быть осторожными, не бросать окурки на дорогу, не жечь сухую траву и мусор, чтобы не допустить возникновения ландшафтных пожаров.

Ранее стало в Ростовской области ввели режим ЧС из-за горящего леса.

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