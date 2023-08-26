В Ростовской области похоронили отца с четырьмя детьми, погибших в жутком ДТП

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Напомним, 21 августа в Ростовской области под Волгодонском произошло смертельное ДТП, в котором погибли восемь человек. Причиной высокой смертности в аварии стал факт того, что никто из взрослых и детей, столкнувшихся на трассе в Ростовской области, не был пристегнут. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Портал Dondау рассказал, что спустя четыре дня после трагедии в Мартыновском районе простились с многодетным отцом Русланом А., его двумя сыновьями и двумя дочками. Вместе с ними в аварии, по данным издания, погибла 20-летняя родственница мужчины. Похороны состоялись 25 августа.
Информация издания пока не получила подтверждения у официальных источников, данные проверяются.
Кроме многодетной семьи в аварии погиб знакомый Руслана Артем, который ехал в другом автомобиле с пассажиркой.