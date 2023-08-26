В Ростовской области похоронили отца с четырьмя детьми, погибших в жутком ДТП

Напомним, 21 августа в Ростовской области под Волгодонском произошло смертельное ДТП, в котором погибли восемь человек. Причиной высокой смертности в аварии стал факт того, что никто из взрослых и детей, столкнувшихся на трассе в Ростовской области, не был пристегнут. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.