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В Ростовской области похоронили отца с четырьмя детьми, погибшими в жутком ДТП

В Ростовской области похоронили отца с четырьмя детьми, погибших в жутком ДТП

26 августа 2023, 17:24
Фото: 1MI
В Ростовской области похоронили отца с четырьмя детьми, погибшими в жутком ДТП
В Ростовской области состоялись похороны многодетного отца, который погиб в ДТП со своими сыновьями и дочками, об рассказали донские СМИ.

Напомним, 21 августа в Ростовской области под Волгодонском произошло смертельное ДТП, в котором погибли восемь человек. Причиной высокой смертности в аварии стал факт того, что никто из взрослых и детей, столкнувшихся на трассе в Ростовской области, не был пристегнут. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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Портал Dondау рассказал, что спустя четыре дня после трагедии в Мартыновском районе простились с многодетным отцом Русланом А., его двумя сыновьями и двумя дочками. Вместе с ними в аварии, по данным издания, погибла 20-летняя родственница мужчины. Похороны состоялись 25 августа.

Информация издания пока не получила подтверждения у официальных источников, данные проверяются.

Кроме многодетной семьи в аварии погиб знакомый Руслана Артем, который ехал в другом автомобиле с пассажиркой.

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