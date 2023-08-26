В Ростовской области растут цены на мясо, а дончан могут привлечь к защите региона

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В конце августа аналитики Ростовстата опубликовали новый отчет об уровне цен на товары и услуги в Ростовской области, благодаря чему удалось выяснить, что цены на мясо курицы и свинину пережили очередной крупный скачок.
21 августа сотрудники органа статистики опубликовали отчет, согласно которому с конца июля стоимость килограмма свинины «подскочила» до 352,4 рубля, а мяса курицы — до 207 рублей. Прирост составил 21,5 и 13,6 рубля соответственно.
При этом в результате анализа цен в отдельных городах оказалось, что в части населенных пунктов стоимость мясных продуктов поднялась значительно выше средних показателей. Так в Волгодонске свинина стала дороже на 33 рубля, а курица — на 18 рублей, для жителей Таганрога свинина выросла в цене на 25 рублей, а в Ростове курица подорожала почти на 17,5 рубля за месяц, благодаря чему в южной столице оказались самые высокие цены на мясо птицы.
Управление на транспорте МВД РФ по СКФО объявило о гибели дончанки в результате несчастного случая, жизнь жительницы Батайска прервалась под колесами поезда.
По предварительной информации, трагедия произошла на станции Красный Сад, через которую пролегал путь пассажирского поезда «Сухум — Санкт-Петербург». Поезд сбил батайчанку, которая погибла в результате травм, несовместимых с жизнью.
В управлении полиции на транспорте уточнили, что причиной гибели женщины стало нарушение правил безопасности на объектах железной дороги, однако полицейским все еще предстоит установить обстоятельства трагедии.
Жителям Ростовской области напоминают быть осторожными во время движения рядом с железнодорожными путями, чтобы не создавать рисков для своего здоровья и жизни.
Главной новость дня в Ростовской области стал новый указ, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
На портале правовой информации появился документ, который определяет, каким образом оперативные штабы в регионах со средним уровнем реагирования будут координировать работу армии, силовых структур и ведомств, в том числе сотрудников нацгвардии, МВД, МЧС и ФСБ. Действие указа распространяется на регионы, граничащие с ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями.
Вместе с этим в документе сказано, что оперативные штабы смогут привлечь к выполнению задач по борьбе с диверсантами и защите границ добровольцев из числа гражданского населения, для этого им нужно будет обеспечить дончан необходимой экипировкой, оборудованием и средствами связи.