В Ростовской области растут цены на мясо, а дончан могут привлечь к защите региона

При этом в результате анализа цен в отдельных городах оказалось, что в части населенных пунктов стоимость мясных продуктов поднялась значительно выше средних показателей. Так в Волгодонске свинина стала дороже на 33 рубля, а курица — на 18 рублей, для жителей Таганрога свинина выросла в цене на 25 рублей, а в Ростове курица подорожала почти на 17,5 рубля за месяц, благодаря чему в южной столице оказались самые высокие цены на мясо птицы.