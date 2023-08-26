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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения

В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения

26 августа 2023, 08:53
Фото: Midjourney
В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения
Врачи заметили, что у детей в Ростовской области и других регионах России стали чаще встречаться нарушения зрения, об этом рассказала главный детский офтальмолог Минздрава России Людмила Катаргина.

По словам Катаргиной, в настоящий момент школьная программа сформирована таким образом, что дети все больше времени проводят за электронными устройствами — компьютерами и смартфонами. Это увеличивает нагрузку на глаза, формирование которых у человека заканчивается только к 18 годам.

«Зрительная нагрузка школьника стала сопоставима с рабочей зрительной нагрузкой взрослого», — рассказала офтальмолог, отметив, что сейчас все больше детей сталкиваются с нарушениями зрения.

Так в первый класс идут 2,4% детей с близорукостью, а к выпуску из школы близорукость наблюдается уже у 40% учащихся.

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Специалист напоминает о том, что детям необходимо дозировать зрительную нагрузку, чаще бывать на свежем воздухе и смотреть вдаль, соблюдать режим и сбалансированно питаться, использовать во время чтения и работы за компьютером хорошее освещение. Родителям рекомендуется помнить о необходимости ежегодной проверки зрения ребенка.

Ранее ростовский офтальмолог и вовсе посоветовал приводить детей на обследование дважды в год.

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