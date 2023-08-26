В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По словам Катаргиной, в настоящий момент школьная программа сформирована таким образом, что дети все больше времени проводят за электронными устройствами — компьютерами и смартфонами. Это увеличивает нагрузку на глаза, формирование которых у человека заканчивается только к 18 годам.
«Зрительная нагрузка школьника стала сопоставима с рабочей зрительной нагрузкой взрослого», — рассказала офтальмолог, отметив, что сейчас все больше детей сталкиваются с нарушениями зрения.
Так в первый класс идут 2,4% детей с близорукостью, а к выпуску из школы близорукость наблюдается уже у 40% учащихся.
Специалист напоминает о том, что детям необходимо дозировать зрительную нагрузку, чаще бывать на свежем воздухе и смотреть вдаль, соблюдать режим и сбалансированно питаться, использовать во время чтения и работы за компьютером хорошее освещение. Родителям рекомендуется помнить о необходимости ежегодной проверки зрения ребенка.
Ранее ростовский офтальмолог и вовсе посоветовал приводить детей на обследование дважды в год.