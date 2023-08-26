В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения

По словам Катаргиной, в настоящий момент школьная программа сформирована таким образом, что дети все больше времени проводят за электронными устройствами — компьютерами и смартфонами. Это увеличивает нагрузку на глаза, формирование которых у человека заканчивается только к 18 годам.