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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Ростовской области цены на свинину и курицу за месяц подскочили почти на 20 рублей

В Ростовской области цены на свинину и курицу за месяц подскочили почти на 20 рублей

26 августа 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Ростовской области цены на свинину и курицу за месяц подскочили почти на 20 рублей
В Ростовской области за прошедший месяц цены на мясо курицы и свинину поднялись примерно на 20 рублей, сведения об этом представили аналитики Ростовстата.

На днях аналитики представили отчет по средним ценам на ряд товаров и платных услуг, которые включают в себя уровень цен на различные продовольственные и непродовольственные товары в отдельных городах Ростовской области.

Сотрудники Ростовстата сообщили, что к 21 августа стоимость килограмма свинины в Ростовской области увеличилась до 352,45 рубля, а цена на килограмм курятины поднялась до 207 рублей. При этом месяцем раньше цены составляли 330,9 и 193,35 рубля соответственно, выходит, всего за несколько недель свинина стала дороже в среднем на 21,5 рубля, а куриное мясо — на 13,65 рубля.

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При этом, согласно данным Ростовстата, в отдельных городах прирост цен оказался еще больше. Например, в Волгодонске цены на свинину увеличились на 33 рубля, а на курицу — на 18 рублей, в Таганроге свинина подорожала почти на 25 рублей, а в Ростове цены на курицу за месяц «взлетели» на 17,46 рубля и вывели город в лидеры области по самым высоким ценам на мясо птицы.

Напомним, ранее Центробанк объяснил, почему для дончан покупка мяса все больше бьет по кошельку.

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