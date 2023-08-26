В Ростовской области цены на свинину и курицу за месяц подскочили почти на 20 рублей

При этом, согласно данным Ростовстата, в отдельных городах прирост цен оказался еще больше. Например, в Волгодонске цены на свинину увеличились на 33 рубля, а на курицу — на 18 рублей, в Таганроге свинина подорожала почти на 25 рублей, а в Ростове цены на курицу за месяц «взлетели» на 17,46 рубля и вывели город в лидеры области по самым высоким ценам на мясо птицы.