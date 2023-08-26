В Ростовской области цены на свинину и курицу за месяц подскочили почти на 20 рублей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На днях аналитики представили отчет по средним ценам на ряд товаров и платных услуг, которые включают в себя уровень цен на различные продовольственные и непродовольственные товары в отдельных городах Ростовской области.
Сотрудники Ростовстата сообщили, что к 21 августа стоимость килограмма свинины в Ростовской области увеличилась до 352,45 рубля, а цена на килограмм курятины поднялась до 207 рублей. При этом месяцем раньше цены составляли 330,9 и 193,35 рубля соответственно, выходит, всего за несколько недель свинина стала дороже в среднем на 21,5 рубля, а куриное мясо — на 13,65 рубля.
При этом, согласно данным Ростовстата, в отдельных городах прирост цен оказался еще больше. Например, в Волгодонске цены на свинину увеличились на 33 рубля, а на курицу — на 18 рублей, в Таганроге свинина подорожала почти на 25 рублей, а в Ростове цены на курицу за месяц «взлетели» на 17,46 рубля и вывели город в лидеры области по самым высоким ценам на мясо птицы.
Напомним, ранее Центробанк объяснил, почему для дончан покупка мяса все больше бьет по кошельку.