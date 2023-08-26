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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

В Таганроге 83-летняя пенсионерка лишилась более 550 тысяч рублей из-за мошенников

В Таганроге 83-летняя пенсионерка лишилась более 550 тысяч рублей из-за мошенников

26 августа 2023, 17:43
Фото: Midjourney
В Таганроге 83-летняя пенсионерка лишилась более 550 тысяч рублей из-за мошенников
В Таганроге пожилая женщина лишилась всех сбережений, поверив, что сын стал виновником ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На днях в отдел полиции №1 в Таганроге обратилась 83-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников.

Полицейские установили, что пенсионерка получила звонок, неизвестный представился ей сотрудником полиции и заявил, что сын женщины стал виновником ДТП. По словам неизвестного, в аварии пострадал человек, и теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо урегулировать вопрос деньгами.

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Злоумышленник заявил, что отправит к пенсионерке курьера, и она не должна никому сообщать о происходящем. Жительница Таганрога была настолько напугана, что не стала звонить родственникам и без сопротивления передала курьеру свои сбережения, их общая сумма составила 557 тысяч рублей. Об обмане она узнала только после общения с родственниками.

Теперь по факту происшествия возбудили уголовное дело о мошенничестве, а злоумышленников ищут сотрудники полиции.

Ранее в Ростовской области моряк смог получить свою зарплату только после вмешательства полиции.

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