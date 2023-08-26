В Таганроге 83-летняя пенсионерка лишилась более 550 тысяч рублей из-за мошенников

Злоумышленник заявил, что отправит к пенсионерке курьера, и она не должна никому сообщать о происходящем. Жительница Таганрога была настолько напугана, что не стала звонить родственникам и без сопротивления передала курьеру свои сбережения, их общая сумма составила 557 тысяч рублей. Об обмане она узнала только после общения с родственниками.